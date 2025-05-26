«خفيف زي الريشة وسريع زي الصاروخ».. كل اللي محتاج تعرفه عن iPhone 17 Air | شاشة مذهلة ومعالج خرافي وذكاء اصطناعي بيغير كل حاجة!

كشفت شركة آبل مؤخرًا عن إصدارها الجديد iPhone 17 Air، والذي أثار جدلًا واسعًا بين عشاق التكنولوجيا ومحبي التفاحة الأمريكية، يأتي الهاتف بتصميم مبتكر يجمع بين الخفة الفائقة والأداء القوي، مستهدفًا فئة المستخدمين الباحثين عن توازن مثالي بين الشكل العصري والمواصفات المتقدمة، في هذا المقال نستعرض أبرز ما جاء به الهاتف من مزايا، ونتناول النقاط السلبية التي قد تؤثر على قرار شرائه، بالإضافة إلى سعره في الأسواق العالمية.

مواصفات iPhone 17 Air

التصميم والشاشة:

يأتي الهاتف بهيكل فائق النحافة من التيتانيوم والزجاج المقاوم للخدش، بسُمك لا يتجاوز 6.1 مم ووزن 147 جرام فقط، الشاشة Super Retina XDR بحجم 6.1 بوصة بتردد 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 2000 شمعة.

المعالج:

مزود بشريحة A19 Bionic الجديدة، بتقنية تصنيع 2 نانومتر، ما يجعله من أسرع الهواتف على الإطلاق من حيث الأداء والذكاء الاصطناعي.

الكاميرات:

كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 48 ميجابكسل + 13 ميجابكسل (زاوية واسعة جدًا)، مع تحسينات كبيرة في التصوير الليلي والفيديو، الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل تدعم خاصية التتبع السينمائي.

البطارية:

سعة بطارية محسّنة تدوم حتى 22 ساعة من تشغيل الفيديو، مع دعم الشحن اللاسلكي MagSafe والشحن السريع بقدرة 35 واط.

البرمجيات:

يعمل الهاتف بنظام iOS 19 الذي يأتي بواجهة أكثر ذكاءً وتخصيصًا، مع دعم ميزات AI متقدمة مثل “Siri Vision” و”الخصوصية التلقائية”.

مميزات iPhone 17 Air

تصميم نحيف وأنيق يناسب الاستخدام اليومي دون وزن زائد.

أداء مذهل بفضل شريحة A19 Bionic، وخاصة في الألعاب والتطبيقات الثقيلة.

تحسينات قوية في الكاميرات مقارنة بالجيل السابق، خاصة في الوضع الليلي.

شاشة غنية بالألوان وذات سلاسة عالية بفضل معدل التحديث 120Hz.

عمر بطارية جيد جدًا رغم النحافة، بفضل تحسينات الذكاء الاصطناعي.

عيوب iPhone 17 Air

لا يدعم منفذ USB-C حتى الآن، ما يسبب إزعاجًا لبعض المستخدمين.

السعر المرتفع مقارنة بمواصفات الهواتف المنافسة في نفس الفئة.

لا يحتوي على مستشعر بصمة، والاعتماد الكلي على Face ID.

لا يدعم تصوير 8K رغم وجود شريحة قادرة على ذلك.

لا يأتي مع شاحن أو سماعة في العلبة.

سعر iPhone 17 Air

آيفون 17 Air يمثل خطوة جريئة من آبل نحو مستقبل الهواتف خفيفة الوزن دون التضحية بالأداء أو الميزات، وبينما يظل السعر والاعتمادية على Face ID من أبرز الملاحظات، إلا أن التصميم والمواصفات التقنية تجعله خيارًا قويًا لعشاق العلامة الأمريكية الذين يبحثون عن جهاز عملي وأنيق في آن واحد.