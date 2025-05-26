هاتف الشباب وحش الفئة الاقتصادية بديل الأيفون مواصفات وسعر هاتف Samsung Galaxy A16

يعتبر هاتف Samsung Galaxy A16 من الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة سامسونج ضمن فئة الهواتف الاقتصادية والمتوسطة، بهدف تلبية احتياجات المستخدمين الذين يبحثون عن توازن بين الأداء والسعر المناسب يقدم الهاتف مجموعة من المواصفات التي تناسب الاستخدام اليومي لمختلف الفئات، وخاصة الطلاب والمهتمين بالهواتف ذات الإمكانيات المتوسطة التي تفي بالغرض دون الحاجة إلى صرف مبالغ كبيرة.

مواصفات Samsung Galaxy A16

يتسم هاتف Samsung Galaxy A16 بتصميم أنيق وعصري يليق بفئة الهواتف المتوسطة، مع جسم من البلاستيك عالي الجودة الذي يوفر متانة جيدة مع وزن مناسب يتمكن المستخدم من حمله بسهولة يأتي الهاتف بشاشة بحجم 6.5 إنش من نوع IPS LCD، تقدم جودة عرض جيدة مع دقة تصل إلى 720 × 1600 بكسل، ما يعني وضوحاً مقبولاً للنصوص والصور، إضافة إلى معدل تحديث 90 هرتز، الذي يضمن تجربة استخدام أكثر سلاسة خصوصاً عند التصفح والتنقل بين التطبيقات.

تم تجهيز Galaxy A16 بمعالج Mediatek Helio G80 ثماني النوى، وهو معالج متوسط الأداء قادر على التعامل مع المهام اليومية مثل تصفح الإنترنت، استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، ومشاهدة الفيديوهات بسلاسة فيما يتعلق بالذاكرة، يتوفر الهاتف بخيارات متعددة منها 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، إلى جانب مساحة تخزين داخلية تتراوح بين 64 و128 جيجابايت، مع إمكانية توسيع الذاكرة باستخدام بطاقة microSD، مما يتيح للمستخدم حفظ المزيد من الملفات والتطبيقات.

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية، حيث تتضمن الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجابكسل، وهي توفر جودة مرضية لالتقاط الصور في ظروف الإضاءة الجيدة إلى جانب الكاميرا الرئيسية توجد كاميرات مساعدة تعمل على التقاط عمق الصورة وتصوير الزاوية العريضة، ما يعزز من تجربة التصوير للمستخدم العادي أما الكاميرا الأمامية فتبلغ دقتها 13 ميجابكسل، وهي مناسبة لالتقاط صور السيلفي وعقد مكالمات الفيديو بجودة مقبولة.

يمتاز Samsung Galaxy A16 ببطارية بسعة 5000 ميللي أمبير في الساعة، وهو ما يعتبر حجماً جيداً يضمن استمرارية العمل لفترة طويلة خلال اليوم، سواء في التصفح أو مشاهدة الفيديو أو استخدام التطبيقات المختلفة كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 15 واط، مما يساهم في تقليل الوقت اللازم لإعادة شحن البطارية مقارنة بالأجهزة المنافسة في نفس الفئة السعرية.

سعر Samsung Galaxy A16