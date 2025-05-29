“وانت في منزلك يازول” كيفية إنشاء حساب جديد في تطبيق بنكك| خطوات التسجيل والتفعيل للاستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية لبنك الخرطوم

في ظل التحول الرقمي المتسارع، أصبح فتح حساب بنكي عبر الإنترنت ضرورة لتوفير الوقت والجهد، يُقدم بنك الخرطوم خدمة فتح الحسابات إلكترونيًا عبر تطبيق “بنكك”، مما يُمكن العملاء من إدارة حساباتهم بسهولة وأمان دون الحاجة لزيارة الفروع.

خطوات فتح الحساب عبر تطبيق “بنكك”

تحميل التطبيق: قم بتنزيل تطبيق “بنكك” من متجر Google Play أو Apple Store.

اختيار اللغة: حدد اللغة المناسبة (عربية أو إنجليزية).

إنشاء حساب جديد: اضغط على خيار “مستخدم جديد”.

إدخال البيانات: أدخل المعلومات الشخصية المطلوبة، مثل الاسم، الرقم الوطني، ورقم الهوية.

رفع المستندات: قم بتحميل المستندات المطلوبة بصيغة PDF أو صور واضحة.

التحقق الحيوي: التقط صورة شخصية (Selfie) لإجراء التحقق الحيوي.

مراجعة البيانات: تأكد من صحة المعلومات المدخلة والمستندات المرفقة.

إرسال الطلب: اضغط على “فتح الحساب” وانتظر رسالة تأكيد تحتوي على رقم حسابك البنكي الجديد.

الشروط الأساسية لفتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم

لضمان نجاح عملية فتح الحساب في بنك الخرطوم عبر الإنترنت، يجب توافر الشروط التالية:

الجنسية: أن يكون المتقدم سوداني الجنسية، سواء مقيمًا داخل السودان أو خارجه.

العمر: ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

الحساب السابق: ألا يكون لدى المتقدم حساب سابق في بنك الخرطوم.

البريد الإلكتروني: امتلاك بريد إلكتروني خاص لتجنب الاحتيال.

الإيداع الأولي: إيداع مبلغ لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني كحد أدنى.

المستندات المطلوبة لفتح حساب في بنك الخرطوم

لإتمام عملية التسجيل، يجب تجهيز المستندات التالية بصيغة PDF أو صورة واضحة:

إثبات الهوية: جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة الهوية الوطنية.

الرقم الوطني: إدخال الرقم الوطني الخاص بالمتقدم.

نموذج التوقيع: توقيع يدوي واضح على ورقة بيضاء.

صورة شخصية: صورة واضحة للوجه (Selfie) لإجراء التحقق الحيوي.

يُفضل ألا يتجاوز حجم كل ملف 300 كيلوبايت.

مميزات الحساب الإلكتروني في بنك الخرطوم

يقدم البنك العديد من التسهيلات والخدمات للعملاء منها التالي: