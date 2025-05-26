بكم اليوم؟ .. سعر اليورو اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 بجميع المصارف المصرية

شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 استقرارًا نسبيًا في البنوك المصرية، مع تفاوت طفيف بين البنوك الحكومية والخاصة، يُعزى هذا الاستقرار إلى التوازن النسبي في سوق الصرف المصري والتغيرات المحدودة في السوق العالمي.

أسعار اليورو اليوم في البنوك المصرية

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 57.5899 جنيه للشراء و57.9525 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار.

سعر اليورو في بنك مصر

بلغ سعر صرف اليورو في بنك مصر حوالي 57.2982 جنيه للشراء و57.6751 جنيه للبيع، مما يعكس استقرارًا في الأسعار مقارنةً بالأيام الماضية.

سعر اليورو في البنوك الخاصة

في البنوك الخاصة، جاءت أسعار اليورو على النحو التالي:

البنك التجاري الدولي (CIB): 57.2982 جنيه للشراء و57.6751 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 57.2957 جنيه للشراء و 57.6751 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني (QNB): 57.5976 جنيه للشراء و 57.9297 جنيه للبيع.

بنك SAIB: 57.63 جنيه للشراء و 57.96 جنيه للبيع.

هذا التفاوت الطفيف في الأسعار يعود إلى سياسات كل بنك في إدارة العملات الأجنبية وتحديد أسعارها.

سعر اليورو في البنوك الأجنبية داخل مصر

تشهد البنوك الأجنبية العاملة في مصر، مثل HSBC و Citibank، إقبالًا من فئة رجال الأعمال والمستوردين على شراء اليورو بأسعار تتسم غالبًا بالمرونة والتحديث المستمر.

بنك أبو ظبي الإسلامي قدّم أيضًا سعرًا قريبًا، حيث كان الشراء بـ56.23 جنيه والبيع بـ 56.82 جنيه، وهو نفس سعر البيع في البنك الأهلي الكويتي.

بنك قناة السويس عرض سعر شراء 56.21 جنيه وسعر بيع 56.81 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم سعر اليورو اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 أمام الجنيه المصري، حيث سجّل في البنك المركزي المصري نحو 49.83 جنيه للشراء و 49.96 جنيه للبيع، هذا الاستقرار يأتي بعد إعلان البنك المركزي عن خفض سعر الفائدة، مما ساهم في تهدئة تقلبات سوق الصرف.