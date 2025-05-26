في زيادة النهاردة ؟ أسعار الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 27 مايو 2025 ومواد البناء بالكامل

يشهد سوق مواد البناء في مصر تقلبات ملحوظة في أسعار الحديد والأسمنت، مما يؤثر بشكل مباشر على قطاع التشييد والبناء، تأتي هذه التغيرات في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى قرارات السياسة النقدية الأخيرة.

أسعار الحديد اليوم في مصر

شهدت أسعار الحديد تراجعًا طفيفًا اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، مقارنة بمستوياتها يوم أمس، ووفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري، جاءت الأسعار كالتالي:

حديد عز: 39,984.38 جنيهًا للطن، بانخفاض قدره 109 جنيهات.

الحديد الاستثماري: 38,238.46 جنيهًا للطن، بتراجع 125 جنيهًا.

حديد السويس: 36,000 جنيه للطن.

حديد بشاي: 36,244 جنيهًا للطن.

حديد ستيل: 36,500 جنيه للطن.

تُعزى هذه التغيرات إلى عوامل متعددة، منها تقلبات أسعار المواد الخام عالميًا، وتكاليف النقل والطاقة، بالإضافة إلى قرارات السياسة النقدية المحلية.

أسعار الأسمنت ومواد البناء الأخرى

فيما يتعلق بأسعار الأسمنت، فقد استقرت نسبيًا اليوم، حيث سجل سعر طن الأسمنت الرمادي حوالي 3,537.5 جنيهًا، وتتراوح أسعار الأسمنت بين 3,470 جنيهًا لأسمنت حلوان و3,650 جنيهًا لأسمنت السويدي.

أما بالنسبة لمواد البناء الأخرى، مثل الرمل والطوب، فتشهد أسعارها استقرارًا نسبيًا، مع بعض التفاوتات البسيطة حسب المناطق الجغرافية وتكاليف النقل.

تأثيرات خفض سعر الفائدة

يُلاحظ أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس مؤخرًا قد ساهم في تخفيف الضغوط على تكلفة التمويل، مما قد يؤدي إلى تعزيز النشاط في قطاع التشييد والبناء ومع ذلك، فإن استمرار التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية قد يؤدي إلى مزيد من التذبذبات في أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة.

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