عيار 21 النهاردة بكام ؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 بجميع محلات الصاغة المصرية

تعد أسعار الذهب في مصر من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم المستثمرين والمواطنين على حد سواء، نظرًا لتأثيرها المباشر على قرارات الشراء والادخار.

الثلاثاء 27 مايو 2025

تُظهر البيانات الحالية استقرارًا في أسعار الذهب داخل مصر، مع توقعات بارتفاعات مستقبلية مدفوعة بعوامل عالمية ومحلية، يُنصح المستثمرون والمستهلكون بمتابعة الأسعار من مصادر موثوقة واتخاذ قراراتهم بناء على تحليل دقيق للسوق، فيما يلي أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، وفقًا لبيانات موقع “جولد إيرا” :

عيار 24: 5,394 جنيه (بيع) / 5,349 جنيه (شراء)

عيار 22: 4,945 جنيه (بيع) / 4,903 جنيه (شراء)

عيارات 21: 4,720 جنيه (بيع) / 4,680 جنيه (شراء)

عيار 18: 4,046 جنيه (بيع) / 4,011 جنيه (شراء)

عيار 14: 3,147 جنيه (بيع) / 3,120 جنيه (شراء)

تُظهر هذه الأسعار استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام السابقة، مما يعكس توازنًا في السوق المحلي.

سعر الجنيه الذهب

يُعتبر الجنيه الذهب من الخيارات المفضلة للادخار والاستثمار، نظرًا لسهولة تداوله واحتوائه على وزن ثابت من الذهب.

سعر الجنيه الذهب (عيار 21): 38,192 جنيه (بيع).

سعر الجنيه الذهب للشراء 37,632 جنيه.

يُلاحظ أن سعر الجنيه الذهب يتناسب طرديًا مع سعر جرام الذهب عيار 21، مما يجعله مؤشرًا مهمًا لمتابعة حركة السوق.

سعر الذهب عالميًا

تتأثر أسعار الذهب العالمية بعوامل متعددة، منها التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية.

سعر أوقية الذهب عالميًا: 3,358.13 دولار (بيع).

سعر أوقية الذهب 3,359.13 دولار (شراء).

يشير هذا السعر إلى استقرار نسبي في الأسواق العالمية.

مع توقعات بارتفاعات مستقبلية في ظل استمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن.

سعر المصنعية في مصر

تُضاف المصنعية إلى سعر الذهب الخام لتحديد السعر النهائي للمنتجات الذهبية، وتختلف باختلاف نوع المشغولات والمصنع، متوسط المصنعية تتراوح بين 1% إلى 2% من سعر البيع