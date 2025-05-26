رابط mof.gov.iq الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لشهر يونيو في العراق

يترقب العديد من المواطنين في دولة العراق، موعد صرف رواتب شهر يونيو 2025، كونها من أهم الرواتب التي تمثل دخلاً أساسيًا لشريحة كبيرة من الأشخاص العراقيين، وهم المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، ناهيك عن تلبية احتياجاتهم الشخصية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وفي ذلك سنتعرف معًا على كافة التفاصيل المعنية بموعد توزيع الرواتب وإجراءات الاستعلام عن الشهر الجديد، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

متى توزيع رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2025؟

وأوضحت وزارة المالية العراقية، أن توزيع رواتب المتقاعدين يبدأ من يوم الإثنين الموافق 1 يونيو 2025، بحيث يتم إيداع الرواتب في مختلف الحسابات المصرفية الخاصة بالمستفيدين ومشتركي هيئة التقاعد الوطنية، ويكون ذلك قبل عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن رواتب الشهر الجديد تأتي بدون أي زيادات تذكر في الوقت الحالي، دون ما تم تطبيقها مع أواخر العام الماضي، بحيث يتحصل عليها المتقاعدين في دولة العراق.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

جاءت أبرز الخطوات المعنية بالاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، وذلك عن شهر يونيو 2025 القادم، بناءً على ما يلي:-