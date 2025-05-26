موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 القاهرة والإسكندرية والقليوبية وجميع المحافظات

د. محمد صلاح تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 القاهرة والإسكندرية والقليوبية وجميع المحافظات
موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 القاهرة والإسكندرية والقليوبية وجميع المحافظات

تساؤلات حول موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 القاهرة والإسكندرية والقليوبية وجميع المحافظات المصرية، بعد كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم المصرية الانتهاء من مراجعة ورصد الدرجات في العديد من المحافظات، والمقرر أن يتم عرضها على موقع المحافظة الرسمي، في الوقت الحالى ينتظر الطلاب والطالبات وأولياء الأمور معرفة النتيجة للصف الرابع خاصة في محافظة القاهرة والإسكندرية التي تعد أكبر المحافظات المصرية تكدس في عدد الطلاب والطالبات.

موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 

تساؤلات كثيرة حول موعد نتيجة الصف الرابع الابتدائي والخامس والسادس وغيرها من صفوف النقل في محافظة القاهرة والإسكندرية والقليوبية وباقي المحافظات المصرية، حيث بينت الوزارة أن إعلان النتيجة وفقاً لما هو متوقع عقب إنتهاء كل محافظة من رصد وتصحيح الدرجات، ومن المقرر أن تتم خلال الأسبوع المقبل، سواء في القاهرة أو الاسكندرية أو البحيرة أو غيرها من المحافظات المصرية الأخري.

الاستعلام عن نتائج الصف الرابع الابتدائي محافظة القاهرة 2025 ترم ثاني 

يمكن لجميع الطلاب والطالبات استخراج نتيجة الصف الرابع الابتدائي عن طريق إتباع الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم أو الدخول على بوابة محافظة القاهرة.
  • اختر المرحلة الابتدائية.
  • أدخل على النتائج النهائية.
  • حدد الفصل الدراسي الثاني.
  • اكتب بيانات الطالب أو الطالبة.
  • الضغط على زر البحث عن النتيجة.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي محافظة الإسكندرية 2025 ترم تاني 

يمكن لكل تلميذ معرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة الإسكندرية إلكترونيا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير حول موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الأزهري 2025 القاهرة والإسكندرية والقليوبية وجميع المحافظات.

معلومات الكاتب
د. محمد صلاح

انا د. محمد صلاح أعمل لدي موقع البديل، منذ عدة سنوات، بهدف مساعدة القراء في الوصول إلى المعلومة الصحيحة في اسرع وقت.

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