“الخيال بقى حقيقة”.. Honor 400 Pro بيصور كأنك في فيلم وسعره مفاجأة تقلب الموازين.. المنافسين في ورطة!

في عالم التكنولوجيا المتسارع، تشتد المنافسة بين شركات الهواتف الذكية التي تتسابق لتقديم أحدث الابتكارات والتقنيات التي ترفع من مستوى تجربة المستخدم. من بين هذه الشركات، هاتف Honor 400 proتبرز “هونر” كواحدة من العلامات التجارية التي بدأت تثبت وجودها بقوة، وذلك من خلال طرحها لأجهزة تجمع بين التصميم الراقي، الأداء القوي، والمواصفات المتقدمة التي تضعها في مصاف الكبار. ومن أحدث إنتاجاتها اللافتة، يطل علينا الهاتف، الذي يعكس رؤية هونر في تقديم هاتف متكامل يناسب تطلعات المستخدمين الذين يبحثون عن تجربة رائدة دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ طائلة على الهواتف الرائدة.

هاتف Honor 400 pro

من اللحظة الأولى التي تمسك فيها بهاتف Honor 400 Pro، ستشعر بمدى العناية التي أولتها الشركة للتصميم الخارجي.

يأتي الهاتف بجسم أنيق يجمع بين المتانة واللمسة الجمالية، مع حواف ناعمة وانحناءات مدروسة تمنحه راحة في اليد ومظهرا عصريا.

أما الشاشة، فهي من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، وبدقة 2700 × 1224 بكسل.

مع دعم لمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، ودرجة سطوع تصل إلى هذه المواصفات تجعل الشاشة مثالية للعرض في مختلف ظروف الإضاءة.

سواء كنت في مكان مظلم أو تحت أشعة الشمس المباشرة، مع تباين رائع وتفاصيل دقيقة تجعل التجربة البصرية غامرة بحق.

معالج قوي

يتفوق Honor 400 Pro في تقديم تجربة أداء من الطراز الأول بفضل اعتماده على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، وهو من بين أقوى المعالجات المتوفرة حاليا في السوق.

ويأتي الهاتف مدعوم بخيارات تصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، إلى جانب سعة تخزين داخلية ضخمة تصل إلى 512 جيجابايت، ما يمنح المستخدم سلاسة في التنقل بين التطبيقات، وكفاءة في تشغيل الألعاب الضخمة دون تقطيع أو تأخير.

تفاصيل كاميرا الهاتف

تسعى هونر عبر Honor 400 Pro إلى تقديم تجربة تصوير شاملة بفضل نظام الكاميرات المتطور الذي يزين الجهة الخلفية. يتألف هذا النظام من ثلاث عدسات:

كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، تلتقط أدق التفاصيل حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

عدسة تليفوتو بدقة 50 ميجابكسل، توفر تقريبًا بصريًا حقيقيًا من دون فقدان للجودة.

عدسة واسعة بدقة 12 ميجابكسل، مثالية لالتقاط المناظر الطبيعية أو صور المجموعات.

أما في الجهة الأمامية، فالهاتف يضم كاميرتين أماميتين، إحداهما بدقة 50 ميجابكسل، تقدم صور سيلفي مذهلة، سواء من حيث النقاء أو واقعية الألوان.

بطارية ضخمة تدوم طويلاً مع تقنيات شحن خارقة

من أبرز ما يميز هذا الهاتف هو اعتماده على بطارية بسعة 5300 مللي أمبير/ساعة، وهي قادرة على الصمود ليوم كامل من الاستخدام الكثيف، سواء في اللعب أو مشاهدة الفيديو أو تعدد المهام.

ويُضاف إلى ذلك دعم الشحن السريع السلكي بقوة 100 واط، والذي يعيد البطارية إلى نسبة عالية خلال دقائق، فضلاً عن دعم الشحن اللاسلكي بقوة 80 واط، وهي ميزة نادرة في هذه الفئة السعرية.

تسعير تنافسي مقابل مواصفات عالية

رغم كل هذه الإمكانات، تأتي تسعيرة Honor 400 Pro عند مستوى معقول نسبيا مقارنة بما يقدمه من تقنيات، حيث يبلغ سعره نحو 799 يورو عالميًا، أي ما يعادل قرابة 900 دولار أمريكي.

أما النسخ المخصصة للأسواق المحلية، مثل السوق المصري، فتختلف أسعارها حسب السعة وخيارات الاتصال، مع بقاء السعر ضمن حدود الفئة المتوسطة العليا.