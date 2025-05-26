مباراة الأهلي والرياض في الدوري السعودي للمحترفين الجولة الأخيرة.. القنوات الناقلة والتشكيل

يستضيف نادي الرياض نظيره الأهلي مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من دوري روشن السعودي، تعد هذه المواجهة فرصة للأهلي لإنهاء موسمه بانتصار معنوي بعد خسارته الأخيرة أمام الاتفاق، بينما يسعى الرياض لتأكيد بقائه في الدوري وتحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهيره.

موعد مباراة الأهلي والرياض

المباراة سوف تقام اليوم الإثنين 26 مايو 2025 في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر، على ملعب الأمير فيصل بن فهد – الرياض.

القنوات الناقلة والمعلقون

تنقل المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الرسمي لمباريات دوري روشن، قناة SSC Extra 1 HD ستنقل المباراة بتعليق حاتم بطيشة، وقناة SSC Extra 1 SD بتعليق عيسى الحربين.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

الأهلي يحتل المركز الخامس برصيد 64 نقطة بعد أن خاض 33 مباراة فاز في 20، تعادل في 4، وخسر 9، بينما الرياض يأتي في المركز التاسع برصيد 38 نقطة من 33 مباراة فاز في 10، تعادل في 8، وخسر 15.

التشكيل الرسمي للأهلي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجر إيبانيز، سعد بالعبيد

خط الوسط: زياد الجهني، فرانك كيسي

خط الوسط الهجومي: رياض محرز، جابري فيجا، فراس البريكان

خط الهجوم: إيفان توني

تشكيل نادي الرياض

حراسة المرمى: ميلان بوريان

خط الدفاع: مرزوق تمبكتي، سويلم المنهالي، يوان باريس، عبد الإله الخيبري

خط الوسط: يحيى الشهري، برنارد مينساه، سعود زيدان، أنيس سالي

خط الهجوم: نوف الابد، فايز سليماني

يسعى الأهلي بقيادة مدربه ماتياس يايسله إلى تحقيق فوز ينهي به الموسم بشكل إيجابي خاصة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، من ناحية أخرى يطمح الرياض إلى استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة مرضية تعزز من معنويات الفريق قبل نهاية الموسم.