«الكينج وصل مصر».. Galaxy A36 بمواصفات جبارة وسعر تنافسي هيبقي كام؟

في خطوة تعزز حضورها في فئة الهواتف المتوسطة، أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن الإطلاق الرسمي لهاتفها الجديد Galaxy A36 في السوق المصري، مستهدفة المستخدمين الذين يبحثون عن تجربة هاتف متكاملة تجمع بين التقنية المتطورة والسعر المناسب الهاتف يأتي بمواصفات مدروسة بعناية، ويقدم أداء قويا مع تصميم أنيق وميزات تواكب أحدث اتجاهات الهواتف الذكية.

تصميم مميز وخامات عالية الجودة

يتميز Galaxy A36 بمظهر أنيق يجمع بين الفخامة والبساطة، حيث اعتمدت سامسونج على تصميم زجاجي بالكامل يمنح الجهاز لمسة راقية، مع إطار بلاستيكي مدعم لزيادة المتانة دون التأثير على الوزن أبعاده المدروسة (7.4 مم سمك ووزن 195 جراما) توفر سهولة في الاستخدام بيد واحدة، بينما توفر الحماية الخلفية من نوع Gorilla Glass Victus+ مقاومة ممتازة ضد الخدوش والصدمات اليومية.

شاشة فائقة الوضوح بأداء استثنائي

يقدم الهاتف شاشة Super AMOLED بقياس 6.7 بوصة، تم تصميمها لتوفير تجربة مشاهدة مبهرة بدقة FHD+ وسطوع يصل حتى 1900 شمعة في ذروته، ما يجعل استخدام الجهاز في ضوء الشمس المباشر أكثر وضوحا كما يتميز بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ما يوفر سلاسة فائقة في التنقل بين التطبيقات وتشغيل الألعاب.

وتكتمل متانة الشاشة بطبقة حماية من Gorilla Glass Victus+.

أداء قوي ومعزز بأحدث تقنيات التشغيل

الهاتف يعمل بواجهة One UI 7 المبنية على Android 15، وهو ما يضمن للمستخدم بيئة تشغيل حديثة ومرنة تجمع بين الأمان وسرعة التحديثات.

كما يدعم الجهاز تقنيات التعرف على الوجه والبصمة المدمجة في الشاشة، لتوفير حماية شخصية وسرعة في الوصول إلى المحتوى.

مساحة تخزين كبيرة وخيارات اتصال حديثة

يأتي Galaxy A36 بخيارين من السعة التخزينية: 128 و256 جيجابايت، ما يمنح المستخدمين حرية الاختيار حسب احتياجاتهم.

ويعتمد الهاتف على ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام من نوع LPDDR4x، مع وحدة تخزين داخلية UFS 2.2 المعروفة بسرعتها في تحميل الملفات والتطبيقات.

أما فيما يتعلق بالاتصال، فإن الهاتف يدعم شريحتي اتصال بتقنية 5G، بالإضافة إلى دعم شريحة eSIM، ما يمنح المستخدم مرونة أكبر في الاستخدام دون الحاجة إلى كروت ميموري إضافية، والتي لا يدعمها الهاتف.

تجربة تصوير احترافية في متناول اليد

يضع Galaxy A36 إمكانيات التصوير بين يدي المستخدم العادي باحترافية تضاهي الهواتف الرائدة. الكاميرا الخلفية الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة واسعة F/1.8 ومثبت بصري للصور (OIS)، مما يضمن صورًا واضحة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

كما تم تزويد الهاتف بكاميرا Ultra Wide بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة Macro بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط التفاصيل الدقيقة.

بطارية تدوم طويلا مع شحن فائق السرعة

تضمن البطارية القوية بسعة 5000 مللي أمبير استخداما طويلا دون الحاجة لإعادة الشحن خلال اليوم وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 45 واط عبر منفذ USB Type-C، مما يمكن المستخدم من استعادة نسبة كبيرة من البطارية في وقت قصير.

مزايا إضافية وصوت محيطي مذهل

الهاتف مزود بسماعات ستيريو مزدوجة لتقديم صوت نقي وتجربة ترفيهية متكاملة. ورغم غياب منفذ 3.5 مم التقليدي، إلا أن الهاتف يدعم تقنية NFC، مما يتيح استخدامه في عمليات الدفع الإلكتروني والاتصال بالأجهزة الأخرى بسهولة.

Galaxy A36 بثلاثة ألوان عصرية تُرضي مختلف الأذواق: