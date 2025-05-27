رسميًا.. أعلنت وزارة التربية العراقية عن جدول امتحانات الثالث متوسط 2025 لجميع المحافظات

مع اقتراب موعد الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2024-2025، يتزايد ترقب الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، وخاصة طلبة الصف الثالث المتوسط، لمعرفة الجدول الرسمي للامتحانات الذي تصدره وزارة التربية العراقية سنويا وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بشكل رسمي عن الجداول الخاصة بالامتحانات التمهيدية والنهائية، والتي تشمل المرحلة الابتدائية والمتوسطة على حد سواء. وتأتي هذه الجداول في إطار تنظيم سير العملية التعليمية وضمان استعداد الطلبة بشكل كامل لخوض الامتحانات المقررة.
جدول امتحانات الصف الثالث المتوسط في العراق 2025
أكدت وزارة التربية أن امتحانات الثالث المتوسط لهذا العام ستنطلق في الأسبوع الأخير من شهر يناير 2025، وتشمل عددا من المواد الأساسية التي تم تدريسها خلال العام الدراسي، وقد تم ترتيبها بعناية بما يراعي توزيع الجهد الذهني للطلبة ويبدأ الجدول كما يلي:
- الثلاثاء 20 مايو 2025 اللغة العربية + التربية الإسلامية
- الخميس 22 مايو 2025 اللغة الإنجليزية
- السبت 24 مايو 2025 الرياضيات
- الاثنين 26 مايو 2025 الاجتماعيات
- الأربعاء 28 مايو 2025 الإنسان وصحته
- السبت 31 مايو 2025 الكيمياء
- الاثنين 2 يونيو 2025 الفيزياء
- الأربعاء 4 يونيو 2025 اللغة الفرنسية
استعدادات الطلبة وملاحظات هامة
تنصح وزارة التربية جميع الطلبة بالاستفادة من ما تبقى من وقت قبل بدء الامتحانات في مراجعة المناهج الدراسية، والابتعاد عن مصادر المعلومات غير الموثوقة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي كما أكدت على أهمية التواجد في قاعة الامتحان قبل الموعد المحدد بوقت كاف والالتزام بالتعليمات الامتحانية الصادرة عن إدارات المدارس والمراقبين.
نصائح هامة لتحقيق أفضل استعداد لامتحاناتك
- ابدأ رحلتك الدراسية مبكر ومنظم عند استلام جدول الامتحانات، لا تنتظر حتى اقتراب المواعيد لبدء المراجعة.
- بل بادر بوضع خطة دراسية مدروسة توزع فيها وقتك بذكاء بين المواد المختلفة، مع مراعاة حجم كل مادة وصعوبتها بالنسبة لك.
- هذه البداية المبكرة تتيح لك تغطية المنهج دون استعجال، وتمنحك الوقت الكافي للتعمق في التفاصيل التي قد تغفل في اللحظات الأخيرة.
- تمرن على الامتحانات السابقة لتستعد شيفرة الأسئلة.
- الاطلاع على نماذج الامتحانات التي طُرحت في السنوات السابقة يعد من أهم الأدوات التي تساعدك على فهم نمط الأسئلة المتوقعة.
- وكيفية توزيع الدرجات، والأساليب التي تُطرح بها المسائل أو الفقرات.
- هذا التمرين العملي لا يقتصر فقط على التكرار، بل يعزز ثقتك بنفسك ويقلل من رهبة الامتحان الفعلي