رسميًا.. أعلنت وزارة التربية العراقية عن جدول امتحانات الثالث متوسط 2025 لجميع المحافظات

مع اقتراب موعد الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2024-2025، يتزايد ترقب الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، وخاصة طلبة الصف الثالث المتوسط، لمعرفة الجدول الرسمي للامتحانات الذي تصدره وزارة التربية العراقية سنويا وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بشكل رسمي عن الجداول الخاصة بالامتحانات التمهيدية والنهائية، والتي تشمل المرحلة الابتدائية والمتوسطة على حد سواء. وتأتي هذه الجداول في إطار تنظيم سير العملية التعليمية وضمان استعداد الطلبة بشكل كامل لخوض الامتحانات المقررة.

جدول امتحانات الصف الثالث المتوسط في العراق 2025

أكدت وزارة التربية أن امتحانات الثالث المتوسط لهذا العام ستنطلق في الأسبوع الأخير من شهر يناير 2025، وتشمل عددا من المواد الأساسية التي تم تدريسها خلال العام الدراسي، وقد تم ترتيبها بعناية بما يراعي توزيع الجهد الذهني للطلبة ويبدأ الجدول كما يلي:

الثلاثاء 20 مايو 2025 اللغة العربية + التربية الإسلامية

الخميس 22 مايو 2025 اللغة الإنجليزية

السبت 24 مايو 2025 الرياضيات

الاثنين 26 مايو 2025 الاجتماعيات

الأربعاء 28 مايو 2025 الإنسان وصحته

السبت 31 مايو 2025 الكيمياء

الاثنين 2 يونيو 2025 الفيزياء

الأربعاء 4 يونيو 2025 اللغة الفرنسية

استعدادات الطلبة وملاحظات هامة

تنصح وزارة التربية جميع الطلبة بالاستفادة من ما تبقى من وقت قبل بدء الامتحانات في مراجعة المناهج الدراسية، والابتعاد عن مصادر المعلومات غير الموثوقة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي كما أكدت على أهمية التواجد في قاعة الامتحان قبل الموعد المحدد بوقت كاف والالتزام بالتعليمات الامتحانية الصادرة عن إدارات المدارس والمراقبين.

نصائح هامة لتحقيق أفضل استعداد لامتحاناتك