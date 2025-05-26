بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس.. الإستعلام عن نتيجة الإبتدائية والإعدادية فور ظهورها

مازالت عمليات التصحيح جارية على امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية بمختلف محافظات مصر، فيما يأتي ذلك تمهيدًا لإعلان النتيجة ورفعها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، ناهيك عن أن ذلك جاء عقب الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي كان في الفترة من 14 لـ 12 مايو 2025، فيما يمكنك التعرف على الموعد المتوقع لإعلان النتيجة وإجراءات الاستعلام عنها بكل سهولة، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

هل تم تحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية؟

لم يتم تحديد موعد رسمي لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية المتضمنة كافة المحافظات، لكن التوقعات تؤول إلى أن ظهور النتيجة سيكون عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة النهائية التي تضمن حصول الطالب على ما يستحقه في هذه المرحلة الدراسية، والقيام باعتمادها رسميًا، مما يُشير ذلك إلى أن إعلانها سيكون مع بداية الشهر المقبل، وهو ما سيتم الإعلان عنه من قبل قطاع المعاهد الأزهرية في الفترة القليلة القادمة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

هناك بعض الخطوات المعنية بالاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وفقًا لما يأتي:-