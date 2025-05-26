Sallah Al Din تابع مسلسل صلاح الدين الحلقة 58 بأحداث نارية عبر قناة الفجر الجزائرية 

يبحث المتابعون عن مسلسل صلاح الدين الحلقة 58 وهي الحلقة الاخيرة بالموسم الثاني ومن المتوقع أن ترتفع نسب المشاهدة لتلك الحلقة خصوصا بعد إنشاء وتكوين جيش هائل وقوي لمواجهة المعارك والتحديات للوقوف أمام الصليبيين، ونلاحظ حزن كثير من المتابعين بسبب القرار الخاص بانتهاء هذا الموسم عند تلك الحلقة وأوضح كثير من المتابعين إلى أن هذا التوقف المفاجئ نتيجة انخفاض نسبة المشاهدة للحلقات، وهو الأمر الذي أصاب محبي هذا المسلسل بالذهول فهم يتوقعون مزيدا من الأحداث الهامة والتي كانوا يترقبونها منذ وقت كبير.

مسلسل صلاح الدين الحلقة 58

سيتم عرض الحلقة 58 بالموسم الثاني من مسلسل صلاح الدين اليوم الاثنين الموافق للسادس والعشرين من شهر مايو 2025، في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت المملكة السعودية والقاهرة وذلك عبر قناة TRT1 وسيتم عرض الحلقة عبر قناة الفجر الجزائرية الثلاثاء في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين

يمكن متابعة الحلقة بشكل مترجم من خلال قناة الفجر الجزائرية وبيانات القناة كما يلي:

التردد هو 12034.

معدل الترميز هو 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

أما معدل الاستقطاب فهو عمودي.

والجودة ممتازة.

وأما بيانات قناة TRT1 فهي كما يلي:

تردد القناة هو 11453.

ومعدل الترميز هو 27500.

أما معامل تصحيح الخطأ هو أفقي.

والجودة ممتازة.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يعد مسلسل صلاح الأيوبي من أهم المسلسلات التركية والتي بدأ عرضها خلال الفترة الماضية وقد حصد المسلسل على نسب عالية من المشاهدة منذ بدء عرض الحلقة الأولى ومع قرب موعد عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الحالي فقد زاد البحث عن المسلسل وعن الموعد الخاص بعرض الحلقة الأخيرة وسيتم عرض تلك الحلقة اليوم الاثنين 26 من مايو 2025.