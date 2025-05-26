“ما تفوتش لحظة من المتعة” استقبل الآن تردد قناة ماجد 2025 الجديد لمتابعة أقوى كرتون وبرامج أطفال تعليمية ومسلية طول اليوم!

تحرص الكثير من الأمهات في العالم العربي على اختيار قناة تجمع بين الترفيه والتعليم لأطفالهم، تعتبر قناة ماجد للأطفال من أبرز القنوات التي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، نظرا لما تقدمه من محتوى هادف وجذاب، حيث تقدم القناة برامج متنوعة تشجع على التفكير وتنمي المهارات بأسلوب بسيط وممتع، وتتيح للأطفال فرصة التعلم والاستمتاع في وقت واحد، لذلك وفرنا لكم اليوم تردد قناة ماجد 2025 خلال السطور التالية.

تردد قناة ماجد 2025

تعتبر قناة ماجد من أكثر القنوات التي تلقى اهتمام من الأهالي الذين يسعون إلى تنزيلها على تليفزيون بجودة عالية، حيث توفر محتوى مناسب للأطفال ويتميز بوضوح في الصورة والصوت، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي:

تردد قناة على العرب سات:

التردد: 11804.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

تردد قناة ماجد 2025 على النايل سات:

التردد: 12226.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

أهم برامج قناة ماجد للأطفال 2025

تقدم قناة ماجد تقديم مجموعة من البرامج التي تناسب مختلف أعمار الأطفال، للتعرف على أبرز البرامج التي تتيحها، تابع فيما يلي:

عالم ماجد: مغامرات مشوقة تنمي الخيال وتعزز المعلومات.

صديقي لومي: يساعد في تنمية التفكير بأسلوب مبسط.

نزال البلابل: منافسات مثيرة تعزز روح التفاعل والطاقة.

الصلصال المتحرك: قصص ممتعة تعرض باستخدام شخصيات من الصلصال.

أوميكا وأنا: يعرض مفاهيم الرياضيات واللغة بشكل سهل وجذاب.

النقيب خلفان: حلقات بوليسية تزرع قيم العدال والانضباط.

مدرسة البنات: يناقش مواقف من الواقع بأسلوب تربوي ممتع.

تعرفنا اليوم على تردد قناة ماجد 2025 مع التعرف على أبرز البرامج التي تتيحها، قومي بتنزيلها من أجل أن يشاهد صغارك المحتوى الذي تتيحه.