توثيق فوري.. في 5 خطوات استخراج شهادة الميلاد الرقمية في موبايلك

وضحت الهيئة العامة للأحوال المدنية طريقة استخراج شهادة الميلاد الرقمية عبر حسابها الرسمي المتاح على شبكة الإنترنت حيث تعتبر هذه الوثيقة من أهم المستندات التي ينبغي على المواطن استخراجها لاستكمال الكثير من الإجراءات ونظرًا لأهميتها تم توفيرها عبر شبكة الإنترنت من خلال المنصة الرسمية للأحوال المدنية المتاحه على شبكة الإنترنت وبالتالي توفير الكثير من الوقت والمجهود الذي يبذله المواطنين في التوجه لأي من المكاتب ومؤسسات الدولة على أن يقوم المواطن بسداد الرسوم المستحقة لكي يتم إيصالها إلى عنوانك الموضح لطلبك المقدم على الموقع.

استخراج شهادة الميلاد الرقمية

يمكن بكل سهولة ويسر استخراج شهادة الميلاد الرقمية من خلال اتباع مجموعة من الخطوات والتي جاءت على النحو التالي:

قم بزيارة الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية المتوفر على شبكة الإنترنت.

سجل دخول إلى الموقع أو قم بالنقر على زر إنشاء حساب جديد إذ لم يكن لديك حساب.

اضغط على خدمة إصدار شهادة ميلاد من بين الخدمات المتوفرة على الواجهة الرئيسية للموقع.

قم بإدخال كافة البيانات في الخانات الخاصة بها والتي من بينها الاسم وتاريخ الميلاد ورقمك القومي.

والآن قم بتحديد وسيلة للدفع من بين الوسائل المتوفرة مثل المحفظة الرقمية أو البطاقة البنكية.

اضغط على اختيار استلام الشهادة وينبغي في هذه الخطوة التحقق من عنونك لإرسال الوثيقة عليه.

شروط الحصول على شهادة الميلاد

هناك مجموعة من الشروط يتوجب استيفائها لكي يتم صدور شهادة الميلاد والتي جاءت على النحو التالي: