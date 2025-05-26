“أطول إجازة للموظفين” موعد اجازه عيد الاضحى المبارك 2025 في مصر

يهتم العديد من المواطنين بالتعرف على موعد اجازه عيد الاضحى المبارك 2025 في مصر، حيث يتبقى على موعد حلول العيد الكبير أيام قليلة والتي تعتبر من أهم المناسبات الدينية والتي يحصل عليها الموظف على إجازة رسمية من الحكومة تكون مدفوعة الأجر لكل من العاملين في القطاع العام والخاص، فيما تكون تلك العطلة هي الأطول على مدار العيد والتي قد تصل إلى خمسة أيام متصلة.

موعد اجازه عيد الاضحى المبارك 2025

أشارت الحسابات الفلكية بأنه سيتم رؤية هلال ذي الحجة يوم غدا الثلاثاء الموافق 27 مايو الحالي ومن المتوقع بأن يكون أول أيام ذي الحجة هو يوم الأربعاء الموافق 28 مايو الحالي، ووفقا لذلك فسيكون يوم عرفات هو يوم الخميس الموافق 5 يونيو المقبل ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك هو يوم الجمعة الموافق 6 يونيو المقبل.

حيث أنه بناء على ذلك ستكون إجازة عيد الاضحى بدء من يوم الخميس وتستمر لمدة 5 أيام متصلة إلى حتى يوم الإثنين الموافق 9 يونيو المقبل ليتم عودة الموظفين لعملهم مرة أخرى بدء من يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو المقبل، ومن المنتظر بأن تصدر الحكومة المصرية الأيام المقبلة بيان رسمي يتضمن ميعاد الإجازة.

الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2025 في مصر

جاءت الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2025 في مصر لتتمثل بذلك على النحو الآتي: