موقع نتائجنا.. نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2025 العراق بالرقم الامتحاني

يترقب آلاف التلاميذ وأولياء أمورهم في محافظة صلاح الدين بفارغ الصبر إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي، وذلك بعد أن أنهى الطلبة اختباراتهم النهائية خلال الفترة الماضية وسط جهود تربوية مكثفة لضمان سير العملية الامتحانية بنجاح وشفافية، وقد حرصت وزارة التربية العراقية على طمأنة الجمهور بأن النتائج ستكون متاحة إلكترونيا لجميع المحافظات، في إطار سعيها المستمر لتسهيل وصول الطلاب وأهاليهم إلى المعلومات دون الحاجة إلى التوجه الفعلي للمدارس أو المديريات.

موعد الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي

بحسب ما ورد من مصادر مسؤولة داخل مديرية التربية في محافظة صلاح الدين، فإن العمل لا يزال جاريا على استكمال مراحل التصحيح والتدقيق والرصد النهائي للدرجات.

وتتم هذه العمليات بدقة عالية تحت إشراف لجان متخصصة لضمان تحقيق العدالة والشفافية في تقييم جهود الطلبة.

وبمجرد الانتهاء من هذه المراحل، سيتم الإعلان عن النتائج تباعا محافظة تلو الأخرى، وفق خطة وزارة التربية المركزية.

ومن المتوقع أن تصدر نتائج صلاح الدين خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من قبل الجهة المختصة.

كيفية الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق

في ضوء التحول الرقمي الذي تشهده وزارة التربية العراقية، أصبح بإمكان الطلاب وأولياء الأمور الاستفادة من بوابات إلكترونية مخصصة لعرض النتائج الدراسية بكل يسر وسهولة ومن أبرز هذه المنصات، منصة “نتائجنا”، التي أثبتت فاعليتها في توفير الخدمات التعليمية الإلكترونية ويمكن للراغبين بالاطلاع على النتائج اتباع الخطوات التالية: