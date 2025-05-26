“رجعت البسمة لقلوب الصغار من جديد” تردد قناة طيور الجنة 2025 الجديد متوفر الآن بجودة hd

mai ahmed تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
“رجعت البسمة لقلوب الصغار من جديد” تردد قناة طيور الجنة 2025 الجديد متوفر الآن بجودة hd
قناة طيور الجنة

تعد قناة طيور الجنة بيبي من أبرز القنوات المخصصة للأطفال في المراحل الأولى من عمرهم، إذ تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يساهم في تطوير مهارات الطفل، بأسلوب ممتع وآمن ومن خلال التحديثات المستمرة، تسعى القناة إلى توفير جودة بث عالية وتسهل عملية تنزيلها على مختلف الأجهزة في الوطن العربي، لذلك وفرنا لكم اليوم تردد قناة طيور الجنة 2025 خلال السطور التالية.

تردد قناة طيور الجنة 2025

حصلت قناة طيور الجنة بيبي على تحديث جديد لترددها على القمر الصناعي نايل سات، وذلك بهدف تحسين جودة البث، للتعرف على ترددها الجديد، تابع فيما يلي:

  • التردد: 12303.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ¾.
  • الاستقطاب: أفقي.

محتوى قناة طيور الجنة بيبي

تقدم القناة مجموعة من البرامج التي تجمع بين الترفيه والتعليم، وتناسب الأطفال من سن الولادة وحتى خمس سنوات. من أبرز ما تقدمه القناة:

  • أغنيات موجهة للأطفال الرضع تساعد في تنمية القدرات السمعية.
  • برامج تعليمية بسيطة تعرف الأطفال على الألوان والحروف والأشكال.
  • قصص مرئية جذابة تساعد على تحفيز التركيز وتنمية الخيال.
  • شخصيات كرتونية تقدم دروس في الأخلاق والقيم الاجتماعية.
  • ألعاب حركية وفقرات ترفيهية لتنشيط المهارات الجسدية.
  • عروض موسيقية تبعث السعادة وتؤثر إيجابا على الحالة النفسية.
  • محتوى يروج لعادات النظافة والصحة عبر الأغاني والقصص.
  • برامج تشجع الأهل على التفاعل والمشاركة في تعليم الطفل.

طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة بييي

لضمان استقبال القناة بطريقة صحيحة وبدون مشاكل، يمكن اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال.
  • اختيار البحث اليدوي أو التلقائي للقنوات.
  • إدخال التردد ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ، الاستقطاب.
  • بدء البحث وانتظار تحميل القنوات الجديدة.
  • حفظ القناة بعد ظهورها.
معلومات الكاتب
mai ahmed

كاتبة صحفية اهتم بمتابعة اخر اخبار الخليج العربي والقضايا الشرق أوسطية

تعليقات

عاجل
افرحوا ماما جابت بيبي..تردد قناة طيور بيبي على نايل سات وعرب سات بعد التحديث لمشاهدة أغاني الأطفال