مباراة الهلال والقادسية اليوم في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي 2025.. الموعد والتشكيل المتوقع والقنوات

تختتم منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2024-2025 اليوم الإثنين 26 مايو 2025 بمواجهة قوية تجمع بين الهلال والقادسية في الجولة 34 والأخيرة من البطولة، وتعد تلك المباراة واحدة من أهم المباريات التي ينتظرها الكثير من محبي ومتابعي كرة القدم السعودية في كل مكان.

موعد مباراة الهلال والقادسية

تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والرياض على أرضية ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض.

القنوات الناقلة

تنقل المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات SSC SPORTS وتحديدًا على قناة SSC Extra 4 HD مع تغطية تحليلية مميزة قبل وبعد اللقاء.

التشكيل المتوقع لنادي الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: الدوسري، كوليبالي، حسان تمبكتي، لودي

خط الوسط: نيفيز، محمد كنو، سافيتش

خط الهجوم: سالم الدوسري، ناصر الدوسري، ميتروفيتش

التشكيل المتوقع لنادي القادسية

حراسة المرمى: كوين كاستيلس

خط الدفاع: محمد أبو الشامات، جاستون ألفاريز، ناتشو فيرنانديز

خط الوسط: تركي العمار، كاميرون بويرتاس، إزيكويل فرنانديز، ناهيتان نانديز، إبراهيم محنشي

خط الهجوم: جوليان كينيونيس، بيير إيميريك أوباميانج.

يدخل الهلال اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 72 نقطة، بينما يحتل القادسية المركز الثالث برصيد 68 نقطة، يسعى الهلال لتحقيق الفوز لتعزيز موقعه في الوصافة في حين يأمل القادسية في تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزه في جدول الترتيب.