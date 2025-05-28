“خيـــــانة تكتـــب نهايـــــة“ تابع مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 بأحداث مشتعلـــة ونــاريـة في هذا الموعد على قناة الفجر الجزائرية

يبحث المتابعون عن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 وقد أوشك الموسم السادس على الانتهاء لذا فإن المتابعين يرغبون في توقع الأحداث التي سينتهي بها الموسم السادس، والمسلسل قد لقي شعبية ضخمة بالوطن العربي بأكمله لأن القصة الخاصة بالمسلسل تدور حول الأحداث التاريخية مع تسليط الضوء على تأسيس الدولة العثمانية على يد عثمان بن ارطغرل ونجد أن التمثيل والإخراج بالمسلسل قوي مما يعكس الأحداث بشكل ممتاز، وهذا المسلسل من أفضل المسلسلات التاريخية التركية خلال الست سنوات الأخيرة.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193

وقد تمكن مسلسل المؤسس عثمان من تحقيق نجاح كبير بالموسم السادس، ونتوقع أن تكون الحلقة 193 غنية بالأحداث القوية النارية بدون ملل في أي لحظة، وقد ظهر بالإعلان المروج حليمة وقد قامت صوفيا بطعنها كما قامت صوفيا بالاعتراف بقيامها بتلك الفعلة لتنفيذ مخططها ومن أجل تحقيق النصر، كما شاهدنا بالإعلان تورغوت يقف مقابل عثمان ويدور بينهما حديث ناري ويظهر المؤسس بقوله “إن الذئب لا ينسى السهل الذي وقع فيه الكمين”، وقد ظهر كلاديوس أيضا يخطط من أجل إقامة خط للدفاع بقلعة مدرني.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان

ولمتابعة الحلقة 193 من مسلسل المؤسس عثمان فيمكنك التعرف على المواعيد وهي كما يلي:

يتم عرض الحلقة الجديدة بالنسخة التركية عبر قناة إي تي في التركية في التاسعة مساءا كل أربعاء بتوقيت تركيا.

ويتم عرض النسخة العربية المترجمة عبر قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس كل أسبوع في العاشرة مساءا.

ويتبقى لعرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 القليل حيث لم يتبقى سوى يوم واحد ومن ثم ستتمكن من مشاهدة الحلقة عبر القنوات التي ذكرناها.