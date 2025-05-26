اقوى هاتف من اوبو يغزو الأسواق.. اكتشف مواصفات هاتف Oppo Reno 13 F 5G وأهم مميزاتة وسعره مناسب للجميع 

اعلنت شركة أوبو عن هاتفها الجديد Oppo Reno 13 F 5G من الفئة المتوسطة الذي ينافس بمواصفاته الجديدة التي من أهمها المقاومة للماء بشهادة IP68 مع توفر بطارية عملاقة سعتها 5800 مل أمبير، كما أنها تدعم الشحن بقوة تعادل 45 واط، وفي هذا الهاتف يستخدم معالج سناب دراجون 6Gen 1 ومن خلال ما يأتي في هذا المقال نتطرق إلى أهم المعلومات عن الهاتف ومواصفاته وسعره في الأسواق المحلية.

مواصفات هاتف Oppo Reno 13 F 5G

يدعم الاتصال NFC .

يدعم شريحتين من نوع Nano Sim .

يدعم شبكات الـ 5G .

يأتي بأبعاد 162.2×75.1×7.8 ملم والوزن 192 جرام .

الهاتف يقاوم الغبار والماء وفق معيار IP68/IP69.

الشاشة مسطحة بشكل ثقب ونوعها AMOLED والمساحة 6.67 بوصة.

معدل كثافة بكسلات 395 بكسل لكل بوصة.

معدل تحديث الشاشة 120Hz.

طبقة الحماية نوع Asahi Glass AGC DT-Star2.

السطوع 1200 شمعة .

يأتي المعالج من كوالكوم نوع Snapdragon 6 Gen 1 .

المعالج رسومي نوع Adreno 710 .

الكاميرا الأمامية تعمل وفق دقة 32 ميجا بيكسل.

الكاميرا الأمامية تعمل وفق دقة 32 ميجا بيكسل. الكاميرا الخلفية في الهاتف ثلاثية والأولى بدقة 50 ميجا بكسل.

الكاميرا تدعم الـ OIS والكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل.

الكاميرا تدعم الـ OIS والكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل. يدعم تصوير الفيديوهات 4K .

يدعم وجود ميكرفون إضافي يعزل الضوضاء .

يدعم وجود ميكرفون إضافي يعزل الضوضاء . السماعات الخارجية صوتها استيريو.

الواي فاي بترددات Wi-Fi 802.

يدعم البلوتوث بإصدار 5.1 .

مميزات هاتف Oppo Reno 13 F 5G

ويتوفر مستشعر البصمة كما يتوفر أيضا خاصية ـ Face Unlock لفتح الهاتف من خلال بصمة الوجه .

يدعم الجهاز الهاتفي معظم المستشعرات مثل التسارع والقرب والبوصلة كما يتوفر دعم للجيروسكوب.

منفذ USB من نوع Type C ويدعم OTG .

البطارية بسعة 5800 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع وفق قوة 45 واط.

يأتي بنظام تشغيل الأندرويد 15 مع الواجهة ColorOS 15 .

يتوفر باللون الرمادي والبنفسجي والأزرق الغامق والسماوي.

عيوب هاتف Oppo Reno 13 F 5G

المعالج في هذا الهاتف من كوالكم ويمنح أداء يومي معقول، ولكن من الأفضل تحسين المعالج.

يفتقد وجود مدخل الـ 3.5 ملم.

ارتفاع سعر الجهاز بالمقارنة بالمواصفات.

سعر هاتف Oppo Reno 13 F 5G

سعر النسخة 256 جيجا و12 جيجا رام 18500 جنيه مصري ضمان مصري وصل سعر الهاتف 256 جيجا مع 12 جيجا رام في السعودية إلى 1390 ريال.