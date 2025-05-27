دلع أطفالك بأجمل الأناشيد والبرامج التعليمية.. تردد قناة كراميش 2025 الجديد رجع وبقوة على الشاشات

تسعى قنوات الأطفال في العالم العربي إلى تقديم محتوى هادف وممتع، ومن بين هذه القنوات تعتبر قناة كراميش من أكثر القنوات المميزة ببرامجها، حيث تجمع بين المرح والتعلم، البرنامج لا يقتصر على الترفيه فقط، بل يساهم في تنمية مهارات الطفل، ويحترم القيم الاجتماعية والثقافة المحلية، مما يجعله ملائم لجميع أعمار الأطفال والأسر، لذلك وفرنا لكم اليوم تردد قناة كراميش 2025 خلال السطور التالية.

تردد قناة كراميش 2025

يمكن مشاهدة قناة كراميش والاستمتاع ببرامجها الترفيهية والتعليمية المخصصة للأطفال من خلال ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة كراميش على عرب سات :

كما يمكن استقبال القناة عبر القمر الصناعي عرب سات بسهولة من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11390.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

برنامج كراميش وناسة ومواهبها

يعد هذا البرنامج من أبرز إنتاجات قناة كراميش الموجهة للأطفال، إذ يجمع بين الترفيه والفائدة بأسلوب جذاب يراعي أعمار الأطفال واحتياجاتهم، يحرص البرنامج على تقديم محتوى يعزز من قدرات الطفل المعرفية والاجتماعية من خلال مجموعة من الفقرات المتنوعة التي تشمل: