تكبيرات العيد لبيك اللهم لبيك.. تردد القنوات الناقلة لتكبير عيد الأضحى المبارك

لم يتبق سوى أقل من 10 أيام على عيد الأضحى المبارك، مما يعتبر من أبرز المناسبات الدينية التي ينتظرها ملايين المسلمون بمختلف دول العالم، حتى أن العديد من الأشخاص يبحثون عن القنوات التي تقوم بنقل تكبيرات عيد الأضحى المبارك والتهليل في هذا اليوم المبارك، مما تُدخل الفرحة والسرور داخل المساجد وبمختلف الطرقات أو البيوت، فيما يمكنك التعرف على أخر تحديث لتردد القناة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة الحج السعودية

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بتثبيت قناة الحج السعودية الناقلة لتكبيرات عيد الأضحى المبارك، بناءً على ما يلي:-

القمر الصناعي يكون “النايل سات”.

ترددها فهو “10922”.

استقطابها فهو “عمودي”.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون “8/7”.

تردد قناة السعودية للقرآن الناقلة لتكبيرات العيد

وعن البيانات الخاصة بتنزيل قناة السعودية للقرأن الكريم، الناقلة لتكبيرات عيد الأضحى المبارك، فجاءت بناءً على ما يأتي:-

القمر الصناعي يكون نايل سات.

استقطابها فهو أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

تردد القناة فهو 12149.

بالإضافة إلى معامل تصحيح الخطأ “¾”.

تردد السعودية للقرأن الكريم على عرب سات

أما عن المعلومات الأخرى الخاصة بتنزيل قناة السعودية للقرأن الكريم على القمر الصناعي، فجاءت كما يلي:-

قمر صناعي العرب سات.

تردد القناة 12015.

استقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

تردد القناة الأولى

وحتى تقوم بتنزيل القناة الأولى على القمر الصناعي، من أجل متابعة كل ما هو جديد في فعاليات عيد الأضحى المبارك، بناءً على ما يأتي:-