حد السحب اليومي من البنوك وماكينات ATM.. شوف تسحب كام في اليوم

يرغب العديد من عملاء البنوك، في التعرف على الحد الأقصى للسحب اليومي بما يتضمن جميع البنوك وماكينات الصراف الألي، جاءت عمليات البحث حول هذا الموضوع بعدما أعلن البنك المركزي المصري عن خفض سعر الفائدة في أخر اجتماع له بنسبة 1%، وذلك يوم الخميس الماضي الموافق 23 من شهر مايو 2025، بحيث تصل الفائدة 24% و25% على الإيداع والإقراض بالترتيب.

حد السحب اليومي من البنوك

وحدد البنك المركزي حد السحب اليومي سواء من ماكينات الصراف الألي أو مختلف البنوك العاملة في الدولة بناءً على ما يأتي:-

يكون الحد الأقصى للسحب اليومي من ATM البنوك نحو 30 ألف جنيه.

فيما أن الحد الأقصى من داخل البنوك بالعملة المحلية يصل لـ 250 ألف جنيه.

أما عن الحد الأقصى للسحب اليومي من إنستاباي فيصل إلى 70 ألف جنيه بالمعاملة الواحدة، وفي اليوم يصل إلى 120 ألف جنيه.

ما هي رسوم السحب من ATM؟

أما عن رسوم السحب من ATM فتختلف من بنك إلى أخر، فيما جاءت كما على النحو الأتي:-