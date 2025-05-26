service.azhar.eg رابط استعلام نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس فور ظهورها

يواصل القطاع الخاص بالمعاهد الأزهرية تصحيح الامتحانات تمهيدا لإعلان النتائج عبر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس، حيث تتم مواصلة تصحيح كراسات الإجابات الخاصة بالشهادة الإبتدائية والشهادة الإعدادية لعام 2025 بكافة المحافظات وذلك وسط ترقب وقلق من الطلاب وأولياء أمورهم، وقد أنهى طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم في الحادي والعشرين من شهر مايو الجاري 2025 وتجرى حاليا أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس

يمكن لكافة الطلاب الاستعلام عن نتائجهم برقم جلوسهم وبالاسم عبر الرابط الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية وذلك من خلال تلك الخطوات:

الدخول إلى موقع بوابة الأزهر الشريف.

ثم يضغط الطالب على زر نتائج الطلاب.

بعد ذلك يقوم الطالب بتحديد صفه الدراسي.

ثم يدخل رقم جلوسه وكافة البيانات التي يطلبها الموقع.

ويتم النقر على زر عرض النتيجة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالأزهر الشريف 2025

وفق تصريحات قطاع المعاهد بالأزهر الشريف فمن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة الخاصة بطلاب الصف الثالث الإعدادي 2025 في الأسبوع الثاني من شهر يونيو القادم بعد أن يتم الانتهاء من جميع اعمال التصحيح والمراجعة وبعدها سيتم اعتماد النتيجة بشكل رسمي، وذلك أيضًا بالنسبة للشهادة الابتدائية حيث سيتم الإعلان عن النتيجة ابخاصة بالصف السادس الابتدائي 2025 في نفس الفترة بعد انتهاء المصححين من تصحيح أوراق الطلاب الامتحانية ومراجعتها ورصدها ثم اعتماد نتيجتهم بشكل رسمي.