“الفرحة رجعت للبيت” تردد قناة ميكي كيدز 2025 اشتغل تاني.. خلي ولادك ينبسطوا بأجمد كرتون وبرامج ترفيهية طول اليوم

تعد قناة ميكي كيدز من أشهر القنوات الفضائية المخصصة للأطفال حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يساعد على تنمية مهارة الأطفال، ويجذب الأطفال من مختلف الأعمار بسبب تنوع محتواها فهو يناسب كافة للفئات العمرية، لذلك نلاحظ ارتفاع عمليات البحث من قبل العديد من أولياء الأمور عن التردد الجديد للقناة لتنزيلها على أجهزة الاستقبال وضمان استمرار أطفالهم في متابعة برامجهم المفضلة من أفلام كرتون و اغاني تعليمة في هذا المقال نقدم تردد قناة ميكي كيدز الجديد لعام 2025.

تردد قناة ميكي كيدز 2025

للاستمتاع بمشاهدة قناة ميكي كيدز بأفضل جودة بدون أي تشويش أو انقطاع، يجب ضبط الترددات الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخراً على جهاز الرسيفر ونوفرها عبر النقاط التالية:

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11256.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11275.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال بخطوات سهلة

لإضافة قناة ميكي كيدز إلى قائمة القنوات على جهاز الريسيفر الخاص بك، اتبع الخطوات التالية بعناية: