“الفرحة رجعت للبيت” تردد قناة ميكي كيدز 2025 اشتغل تاني.. خلي ولادك ينبسطوا بأجمد كرتون وبرامج ترفيهية طول اليوم

تعد قناة ميكي كيدز من أشهر القنوات الفضائية المخصصة للأطفال حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يساعد على تنمية مهارة الأطفال، ويجذب الأطفال من مختلف الأعمار بسبب تنوع محتواها فهو يناسب كافة للفئات العمرية، لذلك نلاحظ ارتفاع عمليات البحث من قبل العديد من أولياء الأمور عن التردد الجديد للقناة لتنزيلها على أجهزة الاستقبال وضمان استمرار أطفالهم في متابعة برامجهم المفضلة من أفلام كرتون و اغاني تعليمة في هذا المقال نقدم تردد قناة ميكي كيدز الجديد لعام 2025.
تردد قناة ميكي كيدز 2025
للاستمتاع بمشاهدة قناة ميكي كيدز بأفضل جودة بدون أي تشويش أو انقطاع، يجب ضبط الترددات الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخراً على جهاز الرسيفر ونوفرها عبر النقاط التالية:
تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات
- التردد: 11256.
- الاستقطاب: أفقي (H).
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات
- التردد: 11275.
- الاستقطاب: أفقي (H).
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
طريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال بخطوات سهلة
لإضافة قناة ميكي كيدز إلى قائمة القنوات على جهاز الريسيفر الخاص بك، اتبع الخطوات التالية بعناية:
- أنقر على أيقونة القائمة (Menu) باستخدام جهاز التحكم عن بعد.
- انتقل إلى خيار التركيب اليدوي (Manual Installation) من القائمة المنسدلة.
- اختر القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال القناة علية مثل نايل سات أو عرب سات.
- كتابة معلومات التردد الخاصة بالقناة، والتي تشمل التردد الاستقطاب، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.
- أخيار البحث (Search) وانتظر حتى تنتهي عملية البحث عن القنوات.
- بعد ظهورها ضمن النتائج، اختر حفظ (Save) لإضافتها إلى قائمة القنوات على جهازك.
- باتباع هذه الخطوات، ستتمكن من مشاهدة قناة ميكي كيدز بسهولة وجودة عالية.