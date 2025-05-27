المؤسسة العامة للتأمينات تحدد موعد صرف رواتب المتقاعدين المدنية والعسكرية وساند قبل عيد الأضحى

في ظل الأنباء المتضاربة خلال الفترة الأخيرة بشأم موعد صرف رواتب المتقاعدين للفئات المختلفة في المملكة عن بداية شهر يونيو المقبل، حسمت المؤسسة العامة للتأمينات الجدل بشأن الموعد الأساسي المقرر، في الوقت الذي لم تعلق فيه عن وجود أي زيادة خلال الفترة المقبلة أو في الشهر الجاري، ما يعني أن المرتب سيتم صرفه كما هو دون أي تغيير، في حين تم تحديد مواعيد صرف الرواتب للموظفين أيضًا.

إجازة عيد الأضحى المبارك

في البداية من المقرر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية للموظفين في المؤسسات والمصالحة المختلفة، اعتبارًا من يوم الخميس الذي يصادف يوم وقفة عرفات، ومن المقرر أن تقوم الجهات المختصة ووزارة الموارد البشرية بنشر وإصدار مواعيد الإجازات الرسمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك بعد إعلان المحكمة العليا موعد غرة شهر ذي الحجة.

موعد صرف معاشات المتقاعدين

وحدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل فترة، مواعيد صرف معاشات التقاعد في كافة أنحاء المملكة، لتكون يوم 1 من كل شهر ميلادي، باستثناء إذا صادف موعد الصرف يوم عطلة رسمية أو إجازة أسبوعية، فبناءً عليه يتم تبكير أو تأخير موعد الصرف ليوم واحد، فإذا كان موعد الصرف يوم السبت، فيتم التأخير للصرف ليوم الأحد، وإذا كان موعد الصرف يوم الجمعة، فيتم التبكير للصرف يوم الخميس.

إلا أن هذا الشهر، يصادف يوم الصرف الرسمي للمعاشات يوم الأحد الأول من شهر يونيو المقبل، فلن يتم تأخير أو تبكير موعد الصرف.