موعد مباراة الاتحاد وضمك اليوم في الدوري السعودي الجولة الأخيرة 2025 والتشكيل المتوقع

تختتم اليوم الإثنين 26 مايو 2025 منافسات دوري روشن السعودي بمواجهة مرتقبة بين الاتحاد وضمك على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الجوهرة المشعة في جدة، تأتي هذه المباراة في إطار الجولة 34 والأخيرة من الموسم، حيث يسعى الاتحاد للاحتفال بتتويجه باللقب أمام جماهيره، بينما يطمح ضمك لإنهاء الموسم بنتيجة إيجابية.

مباراة الاتحاد وضمك

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وفي تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة والمعلق

ستنقل المباراة عبر شبكة قنوات SSC SPORTS الناقل الحصري للدوري السعودي، وذلك على قناة SSC News HD وقناة SSC News SD، كما سيتولى التعليق على المباراة المعلقان فارس عوض ومحمد حسين.

التشكيل المتوقع لنادي الاتحاد

حراسة المرمى: حامد الشنقيطي

خط الدفاع: ماريو ميتاج، دانيلو بيريرا، عبد الإله العمري، ماريو ميتاج

خط الوسط: عوض الناشري، نجولو كانتي، حامد الغامدي

خط الهجوم: موسى ديابي، ستيفين بيرجوين، كريم بنزيما.

موقف الفريقين قبل المباراة

الاتحاد توج رسميًا بلقب دوري روشن السعودي متصدرًا جدول الترتيب برصيد 80 نقطة، ضمك يحتل المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة وقد ضمن البقاء في الدوري للموسم المقبل.

احتفالية التتويج

من المتوقع أن تشهد المباراة احتفالات جماهيرية كبيرة بتتويج الاتحاد باللقب، حيث ينتظر أن يكون ملعب الجوهرة المشعة ممتلئًا بالجماهير للاحتفال بهذا الإنجاز.