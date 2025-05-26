moss.gov.eg رابط استعلام تكافل وكرامة عبر موقع التضامن الاجتماعي وأماكن صرفه

يبحث المواطنون بشكل متواصل عن طريقة استعلام تكافل وكرامة لعام 2025 خصوصا بعد قيام وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن تحديثها لقاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين وإتاحتها للمنصة الإلكترونية من اجل الاستعلام باستخدام الرقم القومي، والوزارة تسعى إلى توفير تلك الخدمة من أجل التسهيل على المواطنين لمعرفة موقف استحقاقهم للدعم وذلك بدون الحاجة للذهاب إلى مكتب التضامن وبالتالي ستتمكن من التحقق بكل سهولة ويسر.

رابط استعلام تكافل وكرامة عبر موقع التضامن الاجتماعي

يمكنك اتباع تلك الخطوات من أجل الاستعلام عن الأسماء المستحقة للدعم:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ثم قم باختيار القسم الخاص ببرنامج تكافل وكرامة.

ومن ثم اضغط على الزر الخاص بالاستعلام عبر الرقم القومي.

بعد ذلك قم بإدخال رقمك القومي والممون من أربعة عشرة رقم بالمكان المخصص.

ثم اضغط على الزر الخاص بالاستعلام عن النتيجة لتظهر أمامك بشكل فوري وستظهر النتيجة بالقبول أو الرفض مع التفاصيل الخاصة بالدفعة.

أماكن صرف معاشات تكافل وكرامة

وفرت الوزارة عدة أماكن من أجل صرف دعم تكافل وكرامة، وهي كما يلي:

يمكن الصرف عبر مكاتب البريد المنتشرة بالمحافظات.

كما يمكن استخدام ماكينة الصرف الآلي.

ويمكن الصرف عبر المحفظة الإلكترونية سواء أمان أو فوري أو مصاري.

زيادة مرتقبة بمعاشات تكافل وكرامة في يوليو 2025

وقد قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن زيادة تصل قيمتها إلى 15% على المعاش الخاص بتكافل وكرامة بدءا من شهر يوليو ويمكنك التأكد من استحقاقك للزيادة من خلال الطريقة الخاصة بالاستعلام عن الأسماء الجديدة فور نزول التحديثات الجديدة على موقع الوزارة.