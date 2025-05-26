تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 لمتابعة الحلقة الجديدة من المؤسس عثمان بأحداث نارية

تردد قناة الفجر الجزائرية من أكثر الترددات التي يبحث عنها شريحة كبيرة من عشاق المؤسس عثمان، فيما أن القناة حازت على شهرة كبيرة في الأونة الأخيرة بتقديمها إلى العديد من المسلسلات التاريخية التي من أبرزها المؤسس عثمان، وصلاح الدين الأيوبي، والسلطان محمد الفاتح، وغيرها من الأعمال التركية الأخرى التي تقوم القناة ببثها مترجمة إلى اللغة العربية، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات خلال السطور التالية.

تردد قناة الفجر الجزائرية اليوم

يمكنك متابعة الحلقة الجديدة من المؤسس عثمان يوم الخميس المقبل على قناة الفجر الجزائرية، لتكون مترجمة إلى اللغة العربية، بناءً على المعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي النايل سات.

ترددها يكون 12034.

بينما استقطابها أفقي.

معامل الترميز 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

تردد قناة الفجر الجزائرية

كما يمكنك استقبال التردد الأخر لقناة الفجر الجزائرية، بناءً على البيانات المتمثلة في التالي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

ترددها يكون 12130.

بينما استقطاب القناة عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو “3/4”.

كيف استقبل قناة الفجر الجزائرية

هناك بعض الخطوات لكي تقوم باستقبال قناة الفجر الجزائرية، بناءً على ما يلي:-