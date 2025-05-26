بنك الخرطوم يحذر عملائه.. بنقرة زر افتح حسابك في أمان

بنك الخرطوم من أبرز البنوك العاملة في الدولة السودانية، حيث إنه أطلق حملة الشمول المالي على مستوى الولايات، من أجل فتح الحسابات المصرفية للجمهور والمؤسسات، ومع استمرار ذلك قام وفد من البنك بزيارة “فرع القولد” جامعة دنقلا، من أجل فتح حسابات بنكية لجميع العاملين في الجامعة، مما لاقت المبادرة المُطلقة قبولاً كبيرًا بين كافة المواطنين، لكن أصدر البنك عدة تحذيرات من أجل الحفاظ على الحساب البنكي وإمكانية فتح حساب بشكل أمن ومضمون.

تحذيرات بنك الخرطوم لجميع العملاء

من أبرز التعليمات الصادرة من قبل بنك الخرطوم أمام جميع العملاء المقيمين والمغتربين، فجاءت بناءً على ما يأتي:-

عدم مشاركة المعلومات الشخصية الخاصة بالعميل.

كذلك عدم فتح أي روابط مشبوهة.

تحديث البيانات بشكل دوري من أجل الحفاظ على استمراريته.

التأكد على التواصل مع القنوات الرسمية للبنك.

عدم إعطاء أي معلومة مصرفية متمثلة في اسم العميل أو البريد الخاص.

كيف أفتح حساب في بنك الخرطوم بأمان

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بفتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم بشكل أمن ومضمون، بناءً على ما يلي:-