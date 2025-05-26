رسميـــــا.. جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة والجيزة والإسكندرية 

يتصدر جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني مؤشرات البحث على جوجل خصوصا مع اقتراب موعد بدء الامتحانات بالعام الدراسي 2025، ونجد أن جدول الشهادة الإعدادية يشهد اهتمامًا كبيرًا من قبل كثير من المواطنين، وقد حرصت وزارة التربية والتعليم على إعلان الجدول الخاص بكل محافظة تبعا للظروف المحلية بكل مديرية، وخلال السطور التالية سنتعرف على التفاصيل.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي

سنتعرف بشكل تفصيلي على الجدول الخاص بامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة:

اليوم المادة السبت 31 مايو لغة عربية وخط وإملاء- تربية دينية. الأحد 1 يونيو دراسات اجتماعية- كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. الاثنين 2 يونيو لغة أجنبية- جبر وإحصاء. الثلاثاء 3 يونيو علوم- تربية فنية. الأربعاء 4 يونيو هندسة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالجيزة 2025

ويمكنك التعرف على جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة من خلال الجدول:

اليوم المواد السبت 31 مايو لغة عربية وخط وإملاء- تربية دينية. الأحد 1 يونيو جبر وإحصاء- هندسة. الاثنين 2 يونيو لغة أجنبية- كمبيوتر. الثلاثاء 3 يونيو علوم-تربية فنية. الأربعاء 4 يونيو دراسات اجتماعية- تربية رياضية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية 2025

ويتساءل طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية عن جدول امتحاناتهم بالتفصيل وفيما يلي نوضح اليوم والمواد التي سيتم الامتحان بها: