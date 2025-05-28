من الهاتف إلى الحساب البنكي خلال دقائق.. فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين بالرقم الوطني 2025

أعلن بنك الخرطوم عن تفعيل خدمة فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين بالرقم الوطني 2025، ما يمثل نقلة نوعية في عالم الخدمات المصرفية الرقمية داخل السودان وأوضح البنك أن خدمة فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين بالرقم الوطني متاحة لجميع المواطنين السودانيين داخل وخارج البلاد، وتأتي كجزء من جهود التحول الرقمي التي تشهدها البلاد حاليًا.
فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين بالرقم الوطني 2025
للاستفادة من خدمة فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين بالرقم الوطني 2025، يجب اتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى موقع بنك الخرطوم بكتابة الاسم وكلمة المرور.
- الضغط على خيار فتح الحساب من القائمة الرئيسية.
- ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة لفتح الحساب بدقة.
- إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة واضحة وجودة عالية.
- الموافقة على الشروط والأحكام ثم الضغط على زر «إرسال».
بعد الانتهاء من خطوات التسجيل يقوم البنك بمراجعة البيانات والمرفقات و بعدها سوف يتم إرسال رقم الحساب الجديد في رسالة نصية إلى الهاتف المسجل، ليتم تفعيله مباشرة بعد الإيداع الأول.
شروط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين بالرقم الوطني 2025
لضمان قبول طلبك حدد بنك الخرطوم مجموعة من شروط شروط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين التي يجب توفرها قبل فتح حساب بنك الخرطوم:
- أن يبلغ عمر المتقدم 18 عامًا على الأقل.
- ضرورة وجود بريد إلكتروني مفعل.
- امتلاك بطاقة هوية وطنية سارية أو جواز سفر غير منتهي الصلاحية.
- إيداع مبلغ لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني كحد أدنى عند تفعيل الحساب.
- إرفاق كافة الوثائق المطلوبة بجودة عالية.
- تقديم ثلاث توقيعات شخصية واضحة ضمن المستندات.
- دفع الرسوم المقررة لفتح الحساب بشكل كامل.