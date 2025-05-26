موعد مباراة الفتح والنصر اليوم في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين 2025 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية مساء اليوم الإثنين 26 مايو 2025 إلى ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، حيث يلتقي نادي النصر السعودي مع الفتح في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2025.

موعد مباراة الفتح والنصر

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والساعة 10:00 مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة والمعلقون

يمكن متابعة اللقاء عبر قناة SSC 5 HD وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي، سيتولى التعليق على المباراة كل من مشاري القرني وراشد الدوسري.

تشكيل النصر المتوقع

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: ماتيوس بينتو

خط الدفاع: نواف بوشل، محمد آل فتيل، علي لاجامي، سلطان الغنام

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبد المجيد الصليهم، أوتافيو

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، جون دوران

موقف الفريقين قبل المباراة

النصر يحتل المركز الرابع برصيد 67 نقطة ويسعى لتحقيق الفوز لضمان مركز متقدم في ختام الموسم، أما عن فريق الفتح يأتي في المركز الثاني عشر برصيد 36 نقطة ويأمل في إنهاء الموسم بنتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.

تشير التوقعات إلى أفضلية نسبية للنصر، خاصة مع وجود نجوم مثل كريستيانو رونالدو وساديو ماني في التشكيلة، ويتوقع المحللون فوز النصر بنتيجة 2-0 أو 3-1، إذا حافظ اللاعبون على التركيز في الملعب والانضباط.