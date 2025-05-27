الفرصة اللي هتغير حياتك.. شهادات بنك مصر الجديدة 2025 في جميع الفروع بأعلى عائد

بالتزامن مع انخفاض نسبة الفائدة نتيجة قرار البنك المركزي ازداد البحث حول أنواع شهادات بنك مصر الجديدة 2025 المتاحة حالياً، ومما لاشك فيه أن هذا المصرف يعد واحداً من أهم وأضخم المصارف الموجودة داخل مصر فهو من أقدمها وأعرقها، ولقد تختلف الشهادات من حيث نسبة العائد ومدة الاستثمار مما يضمن أنها تتناسب مع كافة متطلبات العملاء.

شهادات بنك مصر الجديدة 2025

يتاح الآن شراء شهادات بنك مصر الجديدة 2025 من داخل أي فرع موجود بالمنطقة التابع لها أو عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص ببنك مصر، وتتمتع هذه الشهادة بالعديد من المميزات التي تجعلها محط أنظار المستثمرين حيث يوفر البنك لك أفضل عائد سنوي أو شهري كما يتيح للعملاء الاقتراض وبأنظمة سداد مريحة، وفيما يلي إليك أهم الشهادات المتاحة حالياً:

شهادة القمة : مدة الاشتراك 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه، بينما تصل نسبة العائد نحو 19,5% ويصرف على مدار كل شهر.

: مدة الاشتراك 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه، بينما تصل نسبة العائد نحو 19,5% ويصرف على مدار كل شهر. شهادة يومياتي: مدة الاستثمار 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى للشراء نحو 1000 جنيه، ويتم صرف العائد بشكل متغير وتبلغ نسبته 42,75%.

تفاصيل شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة

يمكنك التواصل مع فريق خدمة العملاء عبر الرقم 19888 وذلك في حال الرغبة بشراء شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة، وفيما يلي إليك تفاصيلها: