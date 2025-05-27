افتح حساب من الهاتف Online» فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين بالرقم الوطني في خمس خطوات فقط عبر Bank of Khartoom

يتاح الآن فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين بالرقم الوطني بدون التوجه إلى مقر الفرع، وتعد هذه الخدمة واحدة من أشهر الخدمات الإلكترونية التي حققت نجاح كبير منذ طرحها، حيث يستطيع العميل من خلالها متابعة حسابه البنكي بكل سهولة كما يمكنه سداد أي مستحقات مالية أو فواتير، ونظراً للإقبال الشديد على هذه الخدمة أتاح المصرف تطبيق إلكتروني يتم من خلاله إنشاء الحساب.

رابط فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين

أطلق البنك الوطني رابط فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين للمغتربين عبر الرقم الوطني من غير الحاجة لزيارة أي فرع، وتتيح هذه الخدمة مميزات عديدة تتناسب مع جميع العملاء حيث إنها تتماشى مع متطلباتهم، وفيما يلي خطوات القيام بفتح الحساب:

زيارة موقع بنك الخرطوم الرسمي.

إنشاء حساب جديد ثم ادخال البريد الالكتروني وكلمة المرور.

اختيار نوع الحساب المراد فتحه توفير أو جاري.

تعبئة الاستمارة بالمعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

رفع الملفات كاملة على الموقع.

مراجعة البيانات المدخلة والموافقة على شروط الخدمة.

الضغط على خيار تقديم الطلب.

شروط فتح حساب ببنك الخرطوم 2025

لابد من استيفاء العميل الشروط المحددة والتي أقرتها الجهات المختصة من أجل السماح له الاستفادة من الخدمة، وفيما يلي نذكرها لكم: