’’ONLINE’’.. فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025 وأهم الشروط المطلوبة  

يتزايد اهتمام الكثير من المواطنين السودانيين سواء داخل البلاد أو خارجها بمعرفة طريقة فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني خلال عام 2025، وذلك لما توفره هذه الخدمة من سهولة في التعاملات المصرفية دون الحاجة لزيارة أي من الفروع المنتشرة داخل السودان، حيث تتيح هذه الطريقة فتح الحساب باستخدام الرقم الوطني أو جواز السفر بكل بساطة ومرونة، ما يسهم في توفير الوقت وتقليل الجهد على المستخدمين، ويمنحهم إمكانية الاستفادة من مختلف الخدمات البنكية دون الدخول في خطوات معقدة أو إجراءات طويلة.

فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني

للبدء في إنشاء حساب جديد في بنك الخرطوم من خلال الإنترنت يمكن زيارة المنصة الرسمية للبنك عبر الرابط الخاص به مباشرة من هنــــــــــــــــــــــا.

ثم تحديد اللغة التي تناسبك سواء كانت العربية أو الإنجليزية لتيسير خطوات التسجيل ويمكن أيضا الاستفادة من تطبيق بنكك التابع للبنك وتحميله على هاتفك من خلال متجر التطبيقات المناسب لجهازك سواء كان Google Play أو App Store.

بعد ذلك يتم اختيار خيار فتح حساب جديد سواء من الموقع أو من داخل التطبيق.

وبعدها تقوم بملء البيانات المطلوبة والتي تشمل رقم الهاتف والمعلومات الشخصية مثل الرقم الوطني أو رقم الجواز.

ثم يتم رفع صورة واضحة من بطاقة الهوية أو الجواز بشرط أن تكون الوثيقة سارية الصلاحية وذلك لإكمال الإجراءات بنجاح.

مزايا فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

إن إنشاء حساب عبر الإنترنت في بنك الخرطوم يمنح العملاء تجربة مصرفية مريحة وسهلة تتيح لهم الاستفادة من مزايا متعددة من أبرزها: