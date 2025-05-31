“استعلم برقـمك” رابـط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2025 العراق عبر nataegna.net حـال الاعـلان

الكثير من الطلاب في العراق ينتظرون نتائج السادس الابتدائي 2025 الذي من المقرر الإعلان عنها في وقت لاحق، حيث تعد هذه السنة الدراسية من السنوات المهمة في العملية التعليمية داخل العراق، ومن المتوقع أن تحمل النتائج اخبار مفرحة ومبهجة للطلاب وخاصة أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وإليكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر في السطور التالية لهذا التقرير.
نتائج السادس الابتدائي 2025
يتطلع إلى معرفة نتائج السادس الابتدائي 2025 في العراق عدد كبير من الطلاب وذويهم في جميع المحافظات العراقية، حيث أكدت وزارة التربية و التعليم في إطار بيان لها أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة على النحو التالي:
- من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق في غضون الأيام القليلة القادمة.
- وذلك فور الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة التي تخضع لها أوراق الطلاب.
- ومن المتوقع أن يتم الاعلان عن النتيجة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم العراقية ومن خلال موقع نتائجنا.
- وذلك من باب التسهيل على الطلاب والتيسير عليهم في معرفة النتيجة.
- كما أكدت الوزارة في بيان لها أن عمليات التصحيح المبدئية تشير إلى أن نسبة النجاح مبشرة في هذه السنة.
الاستعلام عن النتائج
إذا كنت ترغب في الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2025 يمكنك بكل سهولة التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو موقع نتائجنا واتباع الخطوات التالية:
- التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقي او نتائجنا على الإنترنت أو التوجه إلى موقع نتائجنا.
- ثم يتم اختيار المحافظة التي يتبعها الطلاب من بين القائمة.
- ثم يتم النقر على خيار جميع النتائج وذلك من القائمة.
- بعدها قم بتحديد نتائج تمهيدي السادس العراقي وذلك لمعرفة النتيجة.
- قم بإداخال اسم الطالب ورقم الجلوس.
- ثم بعدها قم بإدخال العام الدراسي الذي ترغب في معرفة نتيجته وهو هنا 2025.
- النقر على أيقونة استعلام.
- تظهر أمامك النتيجة في كشوفات pdf قم بتحميلها والبحث فيها.
- وبذلك يمكن للطلاب معرفة النتيجة الخاصة بهم بكل سهولة من خلال الإنترنت دون تكلف الذهاب إلى المدرسة.