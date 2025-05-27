عـرض الدرجات :: بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس نتائج الترم الثاني azhar. Com.eg فور اعلانها

تعد بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس المصدر الرسمي لنتيجة طلاب الأزهر، فبعد أداء طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري امتحاناتهم في الفترة من 14 حتى 21 مايو 2025، حيث أدوا اختباراتهم وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان سير العملية بسلاسة، الامتحانات ليست مجرد اختبارات تقيس التحصيل العلمي، بل هي محطة مهمة تحدد ملامح المستقبل لكل طالب، ومع نهاية اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، بدأ العد التنازلي لظهور النتائج، من خلال هذا التقرير كافة التفاصيل.

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الشهادة الاعدادية

بلغت نسبة النجاح في الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية الأزهرية 84.69% بحسب ما أعلنه وكيل الأزهر الشريف، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا يعكس أداء جيد من طلاب المعاهد الأزهرية في مختلف المحافظات، ومن المتوقع أن تكون نسبة النجاح النهائية للفصل الدراسي الثاني قريبة من هذه النسبة أو قد تتجاوزها، لا سيما مع وجود مؤشرات أولية من داخل لجان التصحيح تفيد بأن الغالبية من الطلاب قدموا أداء طيب في المواد الأساسية والشرعية.

وفي التصريحات الرسمية من قطاع المعاهد الأزهرية أعلنت الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية أنه من المتوقع إعلان نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس خلال الأسبوع الثاني من يونيو 2025، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة النهائية.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

بمجرد إدخال رقم الجلوس، ستظهر للطالب بياناته الأساسية والدرجات التي حصل عليها في كل مادة، من خلال الخطوات التالية: