واتساب تُطلق ميزة «الدردشة الصوتية» لتشمل جميع المجموعات بخصائص رائعة للمستخدمين

ميزة جديدة رائعة من واتساب، انتظرها الكثير من المستخدمين طويلًا، وهو الميزة الخاصة بتوسيع الدردشة الصوتية، لتشمل جميع مجموعات الدردشة، دون النظر إلى عدد الأعضاء المشتركين فيها، وهوي ميزة توفر تجربة التواصل الفوري داخل التطبيق بشكل أفضل وأسرع أوكثر سهولة، كما تتميز أيضًا أنها تعمل على تقليل الحاجة إلى المكالمات التقليدية أو الرسائل النصية الطويلة.

ما خصائص ميزة واتساب الجديدة؟

تتيح الميزة الجديدة من واتساب للمستخدمين التحدث صوتيًا مع أفراد المجموعة في الوقت الفعلي، دون الحاجة إلى مغادرة نافذة الدردشة أو بدء مكالمة جماعية كاملة، وهو ما يوفر لهم حرية أكبر في الانضمام والمغادرة في أيو وقت، بعدما كانت مقتصرة من قبل على المجموعات الكبيرة فقط، إلا أنها الآن أصبحت متاحة للمجموعات بدءًا من المجموعة التي تحتوي على عضوان فقط.

كيف يمكن تفعيل الميزة الجديدة؟

يمكن تفعيل الدردشة الصوتية عبر سحب الشاشة من الأسفل داخل المحادثة الجماعية والاستمرار في الضغط لثوانٍ معدودة، مع العلم أن تلك الميزة غير مزعجة، أي أنها لن يصدر عنها أي إشعار أو رنين للمشاركين، وتبقى الدردشة الصوتية مثبتة في أسفل الشاشة لتسهيل الوصول إلى أدوات التحكم في المكالمة.

يأتي هذا في الوقت الذي تختبر فيه المنصة الأشهر عالميًا للتراسل الفوري، العديد من المزايا الأخرى المقرر إطلاقها رسميًا خلال الفترة المقبلة على المنصات المختلفة، لسرعة استخدامها من قبل المستخدمين في كل مكان.