غيظي سلفتك.. قومي اعملي لفائف الباذنجان بحشوة الفيتا والطعم هيكون في حتة تانية بمكونات على قد الايد.. والكل هيسألك عملتيها ازاي

تعتبر لفائف الباذنجان بحشوة جبنة الفيتا من الأطباق التي تجمع بين الطعم الشهي والمظهر الفاخر، مما يجعلها خيار مثالي لتقديم وجبة غداء أو عشاء مميزة، تتميز هذه الوصفة بمدى سهولتها في اختيار الحشوة، لكن جبنة الفيتا تعطيها نكهة خاصة غنية ومتوازنة، خاصة مع إضافة الجوز التي تضيف لمسة من القرمشة، يمكن تحضير هذا الطبق بسهولة وبمكونات بسيطة توجد في كل منزل، لذلك سنعرض لكم طريقة تحضير لفائف الباذنجان بحشوة الفيتا بخطوات تحضير بسيطة.

طريقة تحضير لفائف الباذنجان بحشوة الفيتا

تعتبر لفائف الباذنجان من أكثر الوصفات التي تتميز بطعمها الشهي ومذاقها الطيب، يمكنك اعدادها بكل سهولة بواسطة اتباع الخطوات التالية:

المكونات:

3 حبات باذنجان كبيرة الحجم، تقشر وتقطع إلى شرائح طولية.

كوب زيت نباتي للقلي.

3 ملاعق كبيرة من جبنة الفيتا.

ملعقتان كبيرتان من اللبنة.

فص ثوم مهروس.

ربع كوب من الجوز المفروم خشنا.

طريقة التحضير:

يسخن الزيت في مقلاة ثم تقلى شرائح الباذنجان حتى تكتسب لون ذهبي.

ترفع شرائح الباذنجان وتوضع على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد والحفاظ على خفتها.

في وعاء صغير، تخلط جبنة الفيتا مع اللبنة والثوم المهروس والجوز المفروم حتى تتكون خليط متجانس وكريمي.

توضع ملعقة من الحشوة على طرف كل شريحة باذنجان مقلي، ثم تلف الشريحة برفق على شكل رول أنيق.

نضع لفائف الباذنجان المحشوة في طبق التقديم بشكل مرتب، وتقدم مباشرة أو دافئة للاستمتاع بنكهتها الفريدة.

وبهذا تعرفنا اليوم على طريقة تحضير لفائف الباذنجان بحشوة الفيتا، قومي بإعدادها بهذا الطريقة، سوف تنال اعجابكم كثيرا.