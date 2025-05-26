مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 الموسم السادس | الإعلان الرسمي الثالث

ترقب واسع يسبق عرض الحلقة 193 من مسلسل المؤسس عثمان دراما تاريخية تأسر القلوب من جديد في أجواء مشحونة بالإثارة والتشويق، يترقب جمهور الدراما التاريخية التركية مساء اليوم عرض الحلقة 193 من المسلسل الملحمي “المؤسس عثمان”، والذي يعد أحد أبرز الإنتاجات الدرامية التي نجحت في ترك بصمة واضحة لدى المشاهد العربي، لما يحمله من سرد غنيّ لتاريخ الدولة العثمانية في مراحلها الأولى، بقيادة القائد المغوار عثمان بن أرطغرل، واضع الأساس الذي قامت عليه لاحقا واحدة من أعظم الإمبراطوريات الإسلامية.

عثمان الحلقة 193

مع كل حلقة جديدة، يأخذنا العمل في رحلة زاخرة بالتحولات السياسية والدسائس التي تحيط بقيام الدولة، حيث لا يكتفي بالجانب الحربي أو البطولي، بل يغوص في الأبعاد النفسية والإنسانية لشخصياته وفي هذه الحلقة المنتظرة، تتصاعد حدة التوتر بعد المشهد المؤلم الذي يظهر فيه تعرض الطفلة حليمة لإصابة خطيرة، وسط محاولات يائسة لإنقاذها بقيادة بالا خاتون، الأمر الذي يترك المشاهد في حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأحداث.

صوفيا… الخيانة تتجسد في أبهى صورها

وفي تطور درامي مفاجئ، تتكشف جوانب جديدة من شخصية صوفيا التي طالما كانت مثيرة للجدل، حيث تظهر في هذه الحلقة وقد أماطت اللثام عن نواياها الحقيقية، معترفة بجرائمها أمام كلاوديوس، كاشفة سعيها لضرب استقرار بيت الغازي عثمان، ما يجعل من هذه الحلقة نقطة تحول محورية في الصراع المتصاعد بين الخير والشر داخل أروقة المسلسل.

موعد عرض الحلقة وترددات القنوات الناقلة

يعرض مسلسل “المؤسس عثمان” الحلقة 193 مساء اليوم الخميس حصريا عبر شاشة قناة ATV التركية، في توقيتات محددة تناسب جمهور المسلسل في العالم العربي، على النحو التالي:

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

كما ستُطرح النسخة المترجمة إلى اللغة العربية بعد ساعات من عرضها الأصلي على عدد من المنصات الرقمية المتخصصة مثل موقع لاروزا، ليتاح لعشاق المسلسل مشاهدة الأحداث فور صدورها بجودة عالية وترجمة دقيقة.

إثارة لا تنتهي في مسلسل لا يعرف الملل

حلقة الليلة تعدّ واحدة من أبرز الحلقات المنتظرة، لما تحمله من تحولات درامية وقرارات مصيرية، خاصة مع تنامي المؤامرات الخارجية وتزايد الضغوط على عثمان وجيشه فهل سينجح عثمان في التصدي لهذه التحديات.