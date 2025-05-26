“أحلى من الجاهز” اصنعي الدونات الهشة في المنزل مثل المحترفين.. وصفة ولا أسهل بطعم لا يقاوم وشكل يشبه حلويات المحلات الفاخرة!

يعتبر الدونات من الحلويات الشهيرة التي يفضلها العديد، سواء الكبار أو الصغار، ويتميز بمذاقه الطري والهش الذي يجعله خيارا مفضلا على مائدة الإفطار أو كوجبة خفيفة مع الشاي أو القهوة، يمكنك بسهولة تحضير دونات في المنزل بطريقة بسيطة وبمكونات متوفرة في كل مطبخ، مما يوفر عليك في الأموال، لذلك سنوفر لكم طريقة تحضير دونات مثل المحلات بخطوات بسيطة.

طريقة تحضير دونات مثل المحلات

يمكنك إعداد دونات بكل سهولة بواسطة اتباع الخطوات التالية:

المكونات:

2 وربع كوب دقيق أبيض.

نصف كوب حليب كامل الدسم.

بيضة.

ربع كوب زبدة طرية.

ملعقتان كبيرتان سكر أبيض.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

رشة ملح صغيرة.

مكونات الصوص:

كوب سكر بودرة.

ملعقتان كبيرتان حليب سائل.

نصف ملعقة صغيرة كاكاو بودرة.

طريقة التحضير: