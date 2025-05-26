“أحلى من الجاهز” اصنعي الدونات الهشة في المنزل مثل المحترفين.. وصفة ولا أسهل بطعم لا يقاوم وشكل يشبه حلويات المحلات الفاخرة!

يعتبر الدونات من الحلويات الشهيرة التي يفضلها العديد، سواء الكبار أو الصغار، ويتميز بمذاقه الطري والهش الذي يجعله خيارا مفضلا على مائدة الإفطار أو كوجبة خفيفة مع الشاي أو القهوة، يمكنك بسهولة تحضير دونات في المنزل بطريقة بسيطة وبمكونات متوفرة في كل مطبخ، مما يوفر عليك في الأموال، لذلك سنوفر لكم طريقة تحضير دونات مثل المحلات بخطوات بسيطة.
طريقة تحضير دونات مثل المحلات
يمكنك إعداد دونات بكل سهولة بواسطة اتباع الخطوات التالية:
المكونات:
- 2 وربع كوب دقيق أبيض.
- نصف كوب حليب كامل الدسم.
- بيضة.
- ربع كوب زبدة طرية.
- ملعقتان كبيرتان سكر أبيض.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- رشة ملح صغيرة.
مكونات الصوص:
- كوب سكر بودرة.
- ملعقتان كبيرتان حليب سائل.
- نصف ملعقة صغيرة كاكاو بودرة.
طريقة التحضير:
- في وعاء العجن، اخلطي الدقيق مع السكر، ثم ضيفي الزبدة الطرية، الملح، الفانيليا، والبيضة.
- ضيفي الحليب تدريجيا مع العجن المستمر لمدة عشر دقائق حتى تحصل على عجينة ناعمة وطرية.
- ضعي العجينة في وعاء مدهون بالزيت، غطيها واتركيها تخمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.
- بعد التخمر، افرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق.
- باستخدام قطاعة دائرية، قطع دوائر من العجين، ثم اصنعي فتحة في منتصف كل دائرة باستخدام غطاء زجاجة مدهون بقليل من الدقيق للحفاظ على شكل الدونات.
- رصي قطع الدونات على ورق زبدة، غطيها واتركيها تختمر مرة أخرى لمدة نصف ساعة.
- سخن كمية كافية من الزيت في وعاء عميق حتى يصل لدرجة حرارة متوسطة.
- اقلي الدونات في الزيت لمدة خمس دقائق على كل جانب حتى يتحول لونها إلى ذهبي فاتح.
- اخرج الدونات من الزيت وضعها على ورق للتخلص من الزيت الزائد.
- رش السكر البودرة على الدونات أو غطها بصوص الشوكولاتة أو الكراميل حسب الرغبة، واتركها تبرد قليلا قبل التقديم.