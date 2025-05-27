السابعه Now.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عموم العراق 2025 الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي

أتاحت الجهات المختصة خدمة الاستعلام عن كشف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عموم العراق 2025 الوجبة السابعة والأخيرة عبر الإنترنت من خلال منصة مظلتي، وتعد هذه المنحة واحدة من أبرز المنح التي تقدمها الدولة حيث يتم منح الأسر المحتاجة دعم مالي يساعدهم في تحمل أعباء الحياة خاصة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلدان، ولكي تضمن الوزارة وصول الدعم إلى مستحقيه قامت بوضع مجموعة من الشروط.

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عموم العراق 2025

طرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عموم العراق 2025 خلال الأيام الماضية، حيث اعتمدت الوزارة الموازنة الخاصة بالدفعة الأخيرة، وتتمثل خطوات الاستعلام عن المقبولين في الوجبة السابعة في النقاط الآتية:

الذهاب إلى موقع مظلتي الإلكتروني.

تسجيل الدخول عبر ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

تحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

ادخال اسم المحافظة التي ينتمي لها المستعلم.

تدوين البيانات الشخصية بشكل صحيح.

الضغط على خانة استعلام، والانتظار حتى ظهورها على الشاشة.

شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية 2025

توجد هناك مجموعة من الشروط الهامة التي ينبغي على المتقدم توافرها فيه أولاً حيث تحرص الجهة المختصة على وصول الدعم إلى مستحقيه، وفيما يلي إليك أهمها: