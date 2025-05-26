خليك ست بيت شاطرة.. حضري كيكة القهوة الغنية برائحة لا تقاوم وصفة سهلة بطعم فاخر يذوب في الفم وتبهر بها ضيوفك من أول قضمة!

تعتبر كيكة القهوة من الحلويات الشهية المحببة للجميع، فهي تجمع بين نكهة القهوة وقوام الكيكة الهش الشهي، يمكن إعداد هذه الكيكة بسهولة في المنزل دون الحاجة إلى مكونات عديدة، مما يجعلها خيارا مثالي لكل ربة منزل ترغب في تقديم وصفة مميزة ترضي كل أفراد العائلة، لذلك سنعرض لكم طريقة تحضير كيكة القهوة خلال السطور التالية.

طريقة تحضير كيكة القهوة

تعتبر كيكة القهوة من أكثر الحلويات الشهية وسهلة الإعداد، للتعرف على كيفية تحضيرها، تابع فيما يلي:

المكونات:

كوبين دقيق أبيض.

4 بيضات.

كوب وربع سكر أبيض.

كوب حليب كامل الدسم سائل.

نصف كوب زبدة طرية.

ملعقتين صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة نسكافيه قهوة سريعة الذوبان.

لصوص كيكة القهوة:

نصف كوب سكر بودرة.

نصف كوب زبدة طرية.

ملعقة كبيرة نسكافيه قهوة سريعة الذوبان.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير:

في وعاء المضرب الكهربائي، نخلط السكر البودرة مع الزبدة الطرية حتى يتحول الخليط إلى قوام كريمي هش.

نضيف الحليب تدريجيا مع استمرار الخفق، ثم نضيف البيض، مع الخفق المستمر.

ننخل الدقيق مع البيكنج بودر والنسكافيه والفانيليا، ثم نضيفهم تدريجيا إلى الخليط السائل مع التحريك بلطف.

نقلب الخليط باستخدام المضرب اليدوي.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة خمس دقائق، ثم ندهن قالب الكيك بالزيت ونصب الخليط فيه.

نضع القالب في الرف الأوسط بالفرن ونترك الكيكة تنضج لمدة نصف ساعة تقريباً.

بعد النضج نخرجها ونتركها تبرد ثم نقلبها على طبق التقديم.

طريقة تحضير الصوص: