“اصنعي صابون لبان الدكر في منزلك بخطوات سهلة” سر الجمال الطبيعي لبشرة ناعمة وخالية من العيوب كما لم تري من قبل!

الحصول على بشرة نضرة ومشدودة وخالية من البقع والتجاعيد ليس بالأمر الصعب، إذا تم الاعتماد على مكونات طبيعية فعالة، يعتبر لبان الذكر من المكونات الطبيعية التي تمنح البشرة إشراقا مع الاستخدام بشكل منتظم، فهو يعمل على تفتيح لون البشرة، شد الجلد المترهل، تقليل التجاعيد، ومنح الوجه مظهر نضارة وإشراقة، لذلك سوف نطلعكم على طريقة تحضير صابون لبان الدكر خلال السطور التالية.

طريقة تحضير صابون لبان الدكر

صابونه لبان الدكر من أكثر المكونات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة، للتعرف على كيفية إعدادها، تابع فيما يلي:

المكونات:

ثلاث ملاعق كبيرة من لبان الدكر.

نصف كوب من الماء الفاتر.

صابونة طبيعية مثل صابونة الجلسرين أو صابونة بزيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير:

ضعي لبان الذكر في نصف كوب من الماء الفاتر واتركيه طوال الليل حتى يتحول لون الماء إلى الأبيض الحليبي ويتم إستخراج الجل المفيد منه.

ابشري الصابونة باستخدام مبشرة ناعمة وضعيها في وعاء مقاوم للحرارة.

ضعي الوعاء على حمام مائي حتى تذوب الصابونة تماما

قومي بتصفية منقوع لبان الذكر ثم ضيفيه تدريجيا إلى الصابونة المذابة مع التحريك المستمر حتى يتجانس الخليط.

ضيفي زيت اللوز الحلو وماء الورد وقلبي جيدا للحصول على قوام ناعم ومتجانس.

اسكبي الخليط في قالب سيليكون واتركيه في درجة حرارة الغرفة لمدة أربع وعشرين ساعة حتى يتماسك تماما.

بعد أن تتماسك الصابونة، تصبح جاهزة للاستخدام اليومي.

طريقة الاستخدام: