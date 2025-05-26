“هنا” رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2025 محافظات العراق

يترقب العديد من الطلبة موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول، كونها تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب الذين خاضوا هذه الامتحانات، حتى أن ظهور النتائج يأتي عقب الانتهاء من جميع عمليات التصحيح والمراجعة التي مازالت جارية في مختلف المراكز المتواجدة بكافة محافظات العراق، فيما يمكنك معرفة الإجراءات التي تؤهلك للاستعلام عن النتائج، بناءً على ما نكشفه لكم في مقال اليوم.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

يمكنك الإستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في العراق عقب ظهورها، بعدة طرق مختلفة ومن بينها الأتي:-

قم بالانتقال مباشرة إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

مع إمكانية تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات الموقع.

بحيث تتمكن من اختيار نتائج السادس الابتدائي.

القيام عقب ذلك بإدخال الرقم الامتحاني مع تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

بعدها ستتأهل من النقر على زر “تنزيل”.

بحيث تقوم بتنزيل كشوفات نتائج مرحلة السادس الابتدائي.

وعندها ستتمكن من العثور على اسم الطالب والدرجات التي حصل عليها في هذه المرحلة الدراسية.

طريقة أخرى للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي

أما عن الطريقة الأخرى التي تؤهلك للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في عموم محافظات العراق، فعليك اتباع التالي:-