أحداث مشوقة بدأت.. مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 158 والأخيرة على تردد القنوات الناقلة

مسلسل صلاح الدين الأيوبي واحد من ابرز المسلسلات التاريخية حيث ينتظر الكثير من المتابعين الحلقة 58 بفارغ الصبر بسبب أنها الحلقة الأخيرة، هذا المسلسل الذي تمكن من حصد ملايين المتابعين حول أنحاء الوطن العربي، تم اختيار افضل المثلين الذين أدوا جميع الأدوار ببراعه حتي النهاية، بالرغم من تجسيد هذا العمل قبل ذلك إلا أن هذا العمل يعد الفريد من نوعه جسد النجم العالمي أغور غونيش، حيث قام بتمثيل اعظم سلطان مر علي تاريخ الإسلام صلا الدين الأيوبي الذي فتحت القدس علي يده ويعتبر القدس اهم مقر ديني في العالم، عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنسرد لكم القنوات الناقلة لهذا المسلسل تابعونا.

توقيت عرض الحلقة 58 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي

تعرض اليوم 26 مايو الحلقة الأخيرة من مسلسل صلاح الدين الأيوبي عبر قناة TRT1 في تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية. بينما يتم عرض هذه الحلقة عبر قناة الفجر الجزائرية يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت مصر ومكة المكرمة.

تردد قناة TRT1 عبر النايل سات

استقبل الآن تردد قناة TRT 1 الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي وسماع الحلقة 58 من المسلسل عبر البيانات التالية:

تردد القناة: 11453.

مؤشر ترميز: 27500.

معدل تصحيح: 4/3.

مؤشر استقطاب: أفقي.

تردد قناة TRT1 علي العرب سات

كما يمكنكم مشاهدة مسلسل صلاح الدين عبر قناة TRT1 علي القمر الصناعي العرب سات حيث تتمثل بياناته في التالي:

يتم بث تردد القناة عبر: 12073.

من خلال مؤشر تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل استقطاب القناة: أفقي.

مؤشر ترميز الخاص بالقناة: 27500.

خطوات تنزيل قناة TRT1 علي التلفاز

لمشاهدة الحلقة الأخيرة 58 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي والتي من المقرر أن يتم بثها اليوم عبر قناة TRT1 من خلال تنزيل ترددات القناة علي جهاز الاستقبال بإتباع الخطوات التالية: