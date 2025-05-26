“ودعي اصفرار الأسنان إلى الأبد” وصفات طبيعية لتبيض الأسنان في المنزل بنتائج سحرية وابتسامة مشرقة تدوم

تعاني كثير من الأشخاص من اصفرار الأسنان الذي يسبب لهم الإحراج ويفقدهم الثقة بالنفس، وغالبا تكون تكلفة تبييض الأسنان لدى الأطباء مرتفعة للغاية، يمكن معالجة ذلك بواسطة إستخدام مجموعة من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها في المنزل بسهولة وبمكونات بسيطة توجد في كل بيت، لذلك سوف نطلعكم على أفضل وصفات طبيعية لتبيض الأسنان خلال السطور التالية.

وصفات طبيعية لتبيض الأسنان

تعتبر الوصفات الطبيعية هي الاختيار الأمثل لتبيض الأسنان، لكونها تكون امنه أكثر، لذلك وفرنا لكم أفضل الوصفات من خلال السطور التالية:

وصفة بيكربونات الصوديوم والماء

المكونات:

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

كمية قليلة من الماء.

فرشاة أسنان.

طريقة التحضير:

يتم خلط بيكربونات الصوديوم مع الماء حتى تتكون عجينة خفيفة.

توضع العجينة على فرشاة الأسنان.

يتم تنظيف الأسنان بها لمدة دقيقتين فقط.

تكرر الوصفة مرة واحدة في الأسبوع فقط لتجنب تلف المينا.

وصفة الفحم النشط

المكونات:

قرص فحم من الصيدلية.

فرشاة أسنان.

طريقة التحضير:

يتم طحن قرص الفحم حتى يتحول إلى مسحوق ناعم.

يوضع القليل من الفحم المطحون على الفرشاة.

يتم دعك الأسنان برفق.

تستخدم هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا فقط.

وصفة الليمون والبيكنج بودر

المكونات:

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

عشرة جرامات من البيكنج بودر.

فرشاة أسنان.

طريقة التحضير:

تخلط المكونات جيدا حتى تتجانس.

يوضع الخليط على فرشاة الأسنان.

يتم تنظيف الأسنان به لمدة ثلاث دقائق.

تكرر الوصفة مرة أسبوعيا للحصول على أفضل نتيجة.

يمكن استبدال البيكنج بودر بالماء لنفس النتيجة مع تقليل التأثير على مينا الأسنان.

تعرفنا اليوم على أفضل وصفات طبيعية لتبيض الأسنان، قومي بإعدادها في المنزل للاستمتاع بأسنان ناصعه البياض.